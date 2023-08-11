الجمعة 11 آب 2023
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الأشغال تستكمل العمل بمشاريع لرفع سوية الطرق والجسور ضمن الاختصاص

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الأشغال تستكمل العمل بمشاريع لرفع سوية الطرق والجسور ضمن الاختصاص
استكملت وزارة الأشغال العامة والإسكان العمل بمشاريع في مختلف مناطق المملكة من شأنها رفع سوية الطرق والجسور ضمن الاختصاص.
وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الجمعة، فقد قامت الكوادر والفرق الميدانية للوزارة بالعمل على فتح العبارات وتنظيفها والأودية ومجاري السيول وتهيئتها استعداداً لموسم الشتاء المقبل، كما عملت الفرق على تقليم الأشجار الحرجية في عدد كبير من المواقع.اضافة اعلان
وفي محافظة الزرقاء، تم استكمال أعمال الخلطة الأسفلتية للعطاء الخاص بتعبيد الطريق المؤدي إلى مقر نادي القوقاز، وفي محافظة العاصمة لواء الموقر، أجرت كوادر الأشغال أعمال صيانة على طريق الموقر-الأزرق شملت عمليات حقن وترقيع في مواقع عدة على الطريق.
وفي محافظة العقبة، نفذت الكوادر العاملة أعمال الخلطة الإسفلتية على الشارع الممتد من إشارة التاسعة باتجاه مديرية الشرطة، كما تمت أعمال صيانة لجسر وادي اليتم.
وفي الكرك، تمت إعادة تأهيل طرق بالمنطقة، شملت تعبيد الطريق من دوار نجاصة بمنطقة مؤتة باتجاه إشارة العدنانية، كما جرى في محافظة تنفيذ أعمال إنشاء عبارات صندوقية لطريق سويمرة/ قرين.
وأضاف البيان، أنه تم الانتهاء من أعمال استبدال فواصل التمدد لجسر أم القطين/ ناعور، وفي منطقة الرامة على طريق البحر الميت تمت أعمال استبدال فواصل التمدد للجسر الواقع بالقرب من مركز صحي الشهيد محمد العدوان، مثلما تم تنفيذ أعمال الطوبار وتركيب حديد تسليح لجدار مخرج وادي الموجب وأعمال تنظيف المخرج - البحر الميت.
وأضاف البيان، أن كوادر الوزارة أنهت أعمال الأرصفة والجزر الوسطية على تقاطع خريبة السوق/ طريق الخدمة الشرقي لطريق المطار، وأعمال صيانة وحقن طريق المطار، إضافة لإجراء صبة نظافة للعبارة الصندوقية المجاورة لمعصرة المناصير على طريق الخدمة الشرقي من شارع المطار.
كما تمت أعمال رفع حواجز معدنية واقية على طريق الصحراوي منطقة سواقة، وتركيب شواخص مرورية على الطريق الصحراوي منطقة القويرة ومنطقة وادي عربة، وبالتنسيق مع الزراعة تم البدء بتقليم الأشجار الحرجية التي تعيق الرؤية وتؤثر على شبكات الكهرباء والإشارات الإرشادية .
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