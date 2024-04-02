الأشغال تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق رم -الراشدية

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان انطلاق أعمال مشروع إنشاء طريق رم-الراشدية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة العقبة.



وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الطريق الجديد يربط بين الطريق الصحراوي ومركز زوار وادي رم، وبطول 19 كم، وبعرض 7.5 م في الاتجاهين.

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ويتضمن العطاء أعمال فرشيات الأساس، وطبقة إسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية والهندسية العالمية، إضافة إلى أعمال السلامة المرورية وتصريف المياه.



وتبلغ قيمة العطاء الذي تموله شركة تطوير العقبة 2.2 مليون دينار، وتشرف على تنفيذه كوادر وزارة الأشغال بشكل مباشر، فيما تبلغ مدة تنفيذ الأعمال وفقا لوثائق العطاء 270 يوماً.



ويسهم هذا المشروع في خدمة الواقعين التنموي والاقتصادي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويخدم قطاعي النقل والسياحة في محافظة العقبة، ويسهل وصول السياح إلى وادي رم والتنقل منه نحو مدينة البتراء الأثرية ومدينة العقبة السياحية.