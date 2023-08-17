الخميس 17 آب 2023
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الأشغال تعمل على تنظيف مجاري السيول والأودية

الأشغال تعمل على تنظيف مجاري السيول والأودية
الأشغال تعمل على تنظيف مجاري السيول والأودية
تعاملت كوادر وزارة الاشغال العامة والاسكان مع عدد من الملاحظات في مختلف مناطق المملكة، المرتبطة بأوضاع الطرق والمنشئات العامة، وواصلت فرق الوزارة العمل على تنظيف مجاري السيول والأودية والعبارات استعدادا لموسم الشتاء المقبل.اضافة اعلان

كما استكملت فرق الوزارة والمقاولين العاملين معها العمل على عدد من المشاريع التي من شأنها رفع سوية الطرق والجسور والأبنية ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة.

ففي محافظة الكرك تم استكمال اعاده تاهيل طرق في جنوب قصبه الكرك - من دوار نجاصه /مؤته باتجاه إشارة العدنانيه من توريد طبقه Topping و وضع حواجز على طول منطقة القشط الجديد وصولا لدوار انجاصه، كم تم استكمال اعمال وتخطيط طريق القصر-الربة وتعزيزها بعناصر السلامة العامة.
وفي منطقة السموع بمحافظة اربد، قامت كوادر الوزارة بتركيب حواجز اسمنتية  "نيوجرسي" لتعزيز عناصر السلامة العامة على طريق السموع.
وفي الرمثا تم تنظيف الجزر الوسطيه وازالة العوائق على طريق الرمثا- جابر.
وفي محافظة مادبا تم تركيب اشارة ضوئية على تقاطع في منطقة منجا /طريق مادبا الشرقي، و بمنطقة زيزيا تمت اعمال دهان و تخطيط طريق.
وعلى طريق عمان التنموي تمت أعمال رفع ولحام حواجز معدنيه جديدة بدلا من الحواجز التي تم العبث بها، كما تمت أعمال صيانة إشارات تحذيريه للطريق، كما تعاملت كوادر الوزارة مع انسكاب زيوت على طريق عمان التنموي يوم الاثنين الماضي وتم تأمين الطريق وتنظيفه دون احداث اية ارباكات مرورية.
وكان من اللافت خلال الاسبوع المنصرم انتشار الفرق الميدانية في مختلف المواقع للعمل على فتح العبارات والمناهل ومجاري السيول وتهيئتها استعدادا لموسم الشتاء المقبل.
وضمن حملتها المستمرة لازالة اعتداءات على حرم الشوارع ضمن اختصاص وزارة الأشغال، قامت كوادر الوزارة بإزالة اعتداءات في مناطق مختلفة.
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