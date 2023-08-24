الأشغال تنتهي من مشاريع أبنية وتعبيد طرق في مواقع مختلفة

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أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان العمل بعدد من المشاريع خلال الأسبوع المنصرم وجرى تسليمها إلى الجهات المعنية، كما واصلت كوادر الوزارة التعامل مع الملاحظات الواردة من الأجهزة الرسمية والإعلام والمواطنين في مختلف مناطق المملكة، والمرتبطة بأوضاع الطرق و المنشآت العامة، حيث تم التعامل مع غالبية تلك الملاحظات وجاري العمل على متابعتها.حيث أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال إنشاء مركز ثقافي عجلون، الذي بلغت مساحته الاجمالية نحو 3250 متر مربع وبكلفة اجمالية بلغت 2.4 مليون دينار، حيث تم استلام المشروع بشكل نهائي من المقاول وتسليمه الى مديرية ثقافة محافظة عجلون .كما أنهت الوزارة العمل بمشروع مبنى محافظة المفرق الجديد، البالغ مساحته 5200 متر تقريبا وبكلفة إجمالية بلغت الـ 2.5 مليون دينار، ومن المنتظر تسليم المشروع الى وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة.و في مديرية اشغال لواء الرمثا تمت اعمال صيانه لطريق ابو البصل وهو الطريق قروي يربط الرمثا بمدينة اربد منطقة حواره، كما تمت اعمال للسلامه المروريه على طريق جابر الرمثا.وتم بدء العمل في توسعة طريق خريبة السوق ، والانتهاء من انارة طريق دير علا_ معدي ، وتنفيذ أعمال الدهان والتخطيط على طريق خو، وتمت معالجة المنهل الذي تعرض للانهيار على طريق صافوط، كما تمت أعمال رفع ولحام حواجز معدنيه واقيه على الطريق الصحراوي والتي تم العبث بها سابقا .وعلى طريق المطار تم تنفيذ اعمال العبارة الصندوقية لمجرى الوادي بالقرب من معصرة المناصير، واعمال تقاطع طريق الخدمة الشرقي مع طريق خريبة السوق.و في قرين والمريغة تم تنفيذ اعمال عبارات صندوقية، وإصلاح إنارة على طريق المريغة تم العبث بها سابقا.وفي الكرك تمت إزالة أنقاض وفتح طرق زراعيه مغلقه نتيجة الشتاء الاخير، كما تم اجراء ترقيعات على طريق مؤته، واعاده تاهيل طرق في قصبه الكرك من اعمال topping.كما تم استكمال اعمال الارصفة واعمال الخلطات الإسفلتية على اجزاء مختلفه من طريق المفرق الصفاوي، وتم تركيب شواخص تحذيريه على عدة طرق في محافظة المفرق.وفي مادبا تم تركيب عواكس ارضيه على الطريق الشرقي، وفي الساحل الجنوبي بالعقبة تمت اعمال تركيب وتبديل شواخص مرورية ، وفي البلقاء تم التجهيز لصب الجدار الخارجي لصالة عيرا الرياضية.وواصلت فرق الوزارة في مختلف مناطق المملكة العمل على تنظيف مجاري السيول والأودية والعبارات استعدادا لموسم الشتاء المقبل.