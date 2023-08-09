"الأعلى للسكان" و"الشباب" ينفذان جلسات توعوية في الصحة الإنجابية ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء ٢٠٢٣

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نفذ المجلس الأعلى للسكان بالشراكة مع وزارة الشباب سلسلة لقاءات توعوية ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء ٢٠٢٣، تهدف إلى توعية الشبان والشابات وتعزيز معرفتهم حول مكونات الصحة الإنجابية والتي تشمل (النوع الاجتماعي، المراهقة، الامراض المنقولة جنسياً، العنف، الاستعداد للزواج، تنظيم الأسرة، الولادة المأمونة ورعاية ما بعد الولادة، سرطانات الجهاز التناسلي للرجل والمرأة، العقم، سن الأمل)، وتعريف الشبان والشابات المشاركين بمنصة المعرفة الإلكترونية للصحة الإنجابية للشباب (دربي)؛ التي أنشأها المجلس الأعلى للسكان بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع خاصة عند الشبان والشابات، والارتقاء بصحتهم الإنجابية، من خلال تقديم حزمة متكاملة من المعلومات والبيانات لتمكينهم من إتخاذ قرارهم الواعي فيما يتعلق بعناصر صحتهم الإنجابية.وأكدت مديرة وحدة الإعلام والإتصال في المجلس الأعلى للسكان عطاف الحديد أن المنصة تعتبر مصدراً رئيسياً لتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بالصحة الإنجابية، والتي تم تناولها بإسلوب يلائم الشباب والشابات وجميع فئات المجتمع، مبينة أن المنصة تتيح إمكانية طرح أي سؤال يستوقف أحد زوارها حول المواضيع المتعلقة بالصحة الإنجابية، وتتم الإجابة عنه من قبل لجنة خبراء من ذوي الاختصاص، ومن ثم يتم إرسال الإجابة للشخص المعني، بحيث يتم التعامل مع أصحاب هذه الأسئلة بسرية تامة.وتضمنت اللقاءات تنفيذ مسابقة قبلية وبعدية للمشاركين حول منصة المعرفة الإلكترونية للصحة الإنجابية للشباب (دربي)، وعرض فيديو تعريفي حول المنصة وآلية استخدامها من قبل مطور تطبيقات الويب والدعم الفني في المجلس المهندس عيد المناصير، كما عرضت منسقة كسب التأييد في المجلس بديعة قبيلات مكونات الصحة الإنجابية المتضمنة في المنصة وفيديو عن الحوار بين الأبناء والوالدين حول مرحلة البلوغ وما يصاحبها من تغيرات عند اليافعين واليافعات.من جانبه ثمن مدير المراكز الشبابية في وزارة الشباب فراس الشوابكة، الشراكة مع المجلس الأعلى للسكان في تنفيذ برامج التوعية في مختلف قضايا الصحة الإنجابية، والتي تعد محوراً هاماً حرصت الوزارة على تضمينه إلى جانب برامج معسكرات الحسين للعمل والبناء لهذا العام والتي تشهد مشاركة شبابية واسعة في كافة محافظات المملكة.