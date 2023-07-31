الأعلى للسكان ينفذ تدريب للعاملين في المجالس واللجان السكانية العربية

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نفذت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان بطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية-القطاع الاجتماعي/ إدارة السياسات السكانية /الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية، ورشة تدريبية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "بناء القدرات والمهارات في مجال إعداد ملخصات السياسات وأوراق الحقائق لخدمة عملية وضع السياسات السكانية وبرامج الصحة الانجابية وكسب المؤازرة لها".شارك في هذه الورشة 67 مشاركاً من العاملين في المجالس واللجان السكانية العربية أو من في حكمها من 20 دولة عربية هي: الاردن، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، دولة الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن، الصومال، جمهورية القمر المتحدة.وهدفت الورشة التي تم تنفيذها على مدار يومين إلى تزويد المشاركين بمتطلبات ومواصفات وعناصر أوراق السياسات ذات العلاقة بالشأن السكاني والتنموي، وتعريف المشاركين بكيفية وضع خيارات السياسات أو البدائل المناسبة المقترحة للتعامل مع ظاهرة اجتماعية واسعة الانتشار وتتسبب بضرر للأسر والأفراد.وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه أن هذه الورشة تأتي من حرص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان في نقل أفضل الخبرات المتراكمة لديها إلى الزملاء أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية في الدول العربية الشقيقة، مبيناً أن وضع السياسات والبرامج في هذا المجال يستلزم إتباع عدة خطوات، تبدأ بوضع ورقة سياسة عن قضية تم اختيارها، وينبغي أن تتوفر في أي قضية ثلاثة شروط لاختيارها كموضوع في ورقة سياسة وهي الانتشار والضرر والاعتراف.وأشار المصاروه إن إنتاج أوراق السياسات هو الشكل الأكثر شيوعاً وتأثيراً من أشكال الأوراق السياساتية، فهي تقوم بتعريف قضية، وتعرض إحصاءات عن مدى شيوعها وانتشارها وحجم الضرر الإنساني المترتب على هذه القضية، وتقترح الخيارات الممكنة القابلة للتطبيق لتغيير حالة القضية في الاتجاه المرجو، لتقوم الجهات المعنية ببحث هذا الخيارات وتبني الانسب منها، وأضاف أن أوراق السياسات ذات الشأن السكاني والتنموي تهدف لوضع قضية سكانية على جدول أعمال متخذ القرار وواضع السياسة والتداول حولها ومناقشة إمكانية تبني خيارات سياساتية أو تشريعية أو إجرائية للتصدي للضرر المرتبط بها، كما بين خلال الورشة ان اعداد ملخصات السياسات يساهم في سد الفجوة بين البحوث/الباحثين والسياسات وواضعيها.وجرى خلال الورشة تقديم عروض تدريبية من قبل مساعد الأمين العام في المجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي تضمنت التعريف بمفهومي رفع الوعي وكسب التأييد والمناصرة والتفريق بينهما من حيث المفهوم والجمهور المستهدف ومؤشرات قياس النجاح، كما قدم المدير الفني والباحث الرئيسي في المجلس الأعلى للسكان غالب العزة عروضاً تضمنت التعريف بمفهوم أوراق السياسات كأداة لترجمة المعرفة المتحصلة من الابحاث المؤسسية والاكاديمية لدعم اتخاذ القرار في القضايا السكانية، والخطوات العملية في إعداد ملخص السياسات، والتي تتمثل في تنفيذ جلسات عصف ذهني قبل كتابة ملخص السياسات بهدف تحديد الشركاء و تحديد المشكلة وتحليل اسبابها الجذرية باستخدام ادوات تحليل الاسباب الجذرية وتحديد بدائل حلول المشكلة ووضع معايير تقييم البدائل وتحليلها، بالإضافة إلى اختيار البديل المفضل في معالجة المشكلة، كما حصل المشاركون على تدريب حول كتابة ملخص السياسات تناول ارشادات في الكتابة وهيكل ملخص السياسات، وعرض نظري وتطبيق عملي للمواصفات الجيدة لعناصر هيكل السياسات ( العنوان والملخص التنفيذي، والمقدمة، وتحديد المشكلة وسياقها، وعرض البدائل لمعالجة المشكلة، وعرض تحليل البدائل، واختيار البديل المفضل لمعالجة المشكلة والتوصيات).واختتمت الورشة بتقديم المشاركين نماذج تطبيقية قاموا بإعدادها عن مشاريع لأوراق سياسات تتناول القضايا ذات الأولوية في بلدانهم وفقاً لمعايير إعداد أوراق السياسات التي تم اكتسابها خلال الورشة التدريبية، وقد حصل المشاركون على تقييم لاوراقهم تناول نقاط القوة والضعف التي يمكن تلافيها للوصول إلى اوراق سياسات جيدة.مرفق البيان الصحفي المعدل.. يرجى اعتماده