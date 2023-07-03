الإثنين 03 تموز 2023
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الأعيان: نستهجن صمت المجتمع الدولي على جرائم إسرائيل

الأعيان: نستهجن صمت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان لجرائم اسرائيل
الأعيان: نستهجن صمت المجتمع الدولي على جرائم إسرائيل
دان مجلس الاعيان ، الاعتداء الوحشي والعدوان الهمجي ، الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء مدينة جنين ومخيمها فجر اليوم الاثنين ، وذهب ضحيته سبعة شهداء حتى الظهيرة ، اضافة الى وقوع عدد كبير من الاصابات بين المواطنين بعضها حالات خطرة وحرجة .اضافة اعلان

واستهجن رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في بيان اصدره صباح اليوم ، صمت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان ، على جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الاسرائيلية المتطرفة وجيشها وقطعان المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني ، مؤكدا ان هذا الصمت المريب على ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل ، بمثابة وصمة عار في جبين الانسانية والمدافعين عن حقوق الانسان من مختلف منظمات المجتمع المدني في العالم .

وطالب الفايز كافة القوى الحية المؤمنة  بحق الحياة والحرية للشعوب ، بممارسة ضغوطات على دولها ، بهدف دفع الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ، الى اتخاذ تدابير حازمة وفورية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ، ومحاسبة اسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها  بحق الشعب الفلسطيني ، والعمل على وقف الممارسات العنصرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ، في جنين وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والتي تأتي بموافقة ودعم الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

وأضاف الفايز "أننا في الوقت الذي ندين فيه هذه الممارسات الإرهابية والهمجية الإسرائيلية ، فإننا في مجلس الأعيان نؤكد دعمنا الكامل لمختلف الجهود  التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني ، في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق شعبها في الحرية والاستقلال " ، مؤكدا بذات الوقت على ضرورة ان يكون هناك موقفا عربيا ،  مساندا للجهود  التي يبذلها جلالته على مختلف الصعد ، نصرة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
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