"الأعيان" يقر "موازنة 2024" اليوم

جهاد المنسي

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عمان- يقر مجلس الأعيان اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، إذ ينهي مشروع القانون بعد ذلك دورة المجلس التشريعة، بانتظار توشيحه بالإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل به.وأقرت اللجنة المالية في المجلس المشروع كما ورد من مجلس النواب، كما أوصت بالموافقة على توصياتها.وكان "النواب" صوت نهاية الشهر الماضي بالموافقة على المشروع الذي تضمن إيرادات عامة بقيمة 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 % عن العام الماضي، كما ارتفعت الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته10 % عن مستواها في العام نفسه.وكان رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، التقى الأسبوع الماضي رئيس "الأعيان" فيصل الفايز ورئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2024، وقال الخصاونة إن الحكومة أقرت للعام الرابع على التوالي موازنة لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة.وأوضح أن مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثقة وثبات لتحقيق مستهدفاته السِّياسيَّة والاقتصادية والإدارية خلال 10 أعوام.وأضاف الخصاونة، "نجحنا في سبع مراجعات مع صندوق النقد الدولي، وتوصلنا معه إلى برنامج جديد أخيراً، بقيمة 1.2 مليار، سيمتد حتى العام 2028، وصُمم بسواعد وأياد أردنية.