الأعيان يوافق على إعادة قانون حماية البيانات الشخصية للجنة الخدمات

جهاد المنسي

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قرر مجلس الأعيان إعادة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الى لجنة الخدمات فيه وذلك بعد مقترح من العين محمد داودية ومداخلة مر قبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذي قال "تؤيد الحكومة اعادة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الى لجنة الخدمات في مجلس الاعيان بسبب ما قال ان مستجدات حصلت وارادة الحكومة في ذلك هو تجويد مشروع القانون والقانون تقني ينظم عالم وفضاء جديد والنتيجة انا نريد الخروج في اطار واعي ووازن وبسبب الطبيعة التقنية للقانون فان الحكومة ليس لديها مانع باعادة القانون للجنة الخدمات العامة بهدف التجويد اكثر والقانون وفق نصوصه ان يدخل حيز التنفيذ الا بعد عام ونصف".وايد رئيس لجنة الخدمات العين مصطفى الحمارنة اعادة مشروع القانون الى اللجنة.