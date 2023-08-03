الأمانة: إيقاف خدمات إلكترونية لغاية تحديث الأنظمة

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أعلنت أمانة عمان إيقاف مؤقت لجميع الخدمات الإلكترونية باستثناء خدمات المهن والتنظيم والأملاك والاستملاك لغايات التحديث والتطوير من بعد ظهر اليوم الخميس ولغاية مساء يوم السبت 5/8/2023