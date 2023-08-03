الخميس 03 آب 2023
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الأمانة: إيقاف خدمات إلكترونية لغاية تحديث الأنظمة

الأمانة: إيقاف خدمات إلكترونية لغاية تحديث الأنظمة
الأمانة: إيقاف خدمات إلكترونية لغاية تحديث الأنظمة
أعلنت أمانة عمان إيقاف مؤقت لجميع الخدمات الإلكترونية باستثناء خدمات المهن والتنظيم والأملاك والاستملاك لغايات التحديث والتطوير من بعد ظهر اليوم الخميس ولغاية مساء يوم السبت 5/8/2023اضافة اعلان
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منظر عام لمدينة عمان

طقس صيفي بالمرتفعات والسهول وحار في باقي المناطق حتى الأحد منذ14 ساعة

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