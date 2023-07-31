الأمانة تتيح خدمة تقسيط الذمم لمنتسبي القوات المسلحة وموظفي القطاعين العام والخاص

اضافة اعلان

وفرت امانة عمان الكبرى امام منتسبي القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية وموظفي القطاعين العام والخاص ، سواء المتقاعدين او ممن على راس عملهم ، امكانية تقسيط الذمم المالية المترتبة عليهم مع اشتراط ان تكون رواتبهم محولة للبنوك مع احضار كتاب التزام باقتطاع القسط من الراتب وارفاق الهوية الشخصية .وتشمل الذمم المالية التي اتاحت الامانة تقسيطها ( ضريبة الابنية والاراضي / المسقفات ، ضريبة التحققات ، الرسوم الانشائية ، ورسوم فضلات الطرق ، وعوائد التنظيم ) ، واستثناء التقسيط على (رخص رسوم المهن ، ومخالفات السير ، ومعاملات البيع والرهن) .ودعت الامانة الاخوة المواطنين الراغبين بتقديم معاملات التقسيط الى زيارة دائرة التحصيل في مبنى أمانة عمان الكبرى الرئيسي في (راس العين) ، ولمزيد من المعلومات زيارة موقع الامانة الإلكتروني www.amman.jo أو صفحات الامانة على منصات التواصل الاجتماعي أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد على الرقم 102 .