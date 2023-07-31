الأمانة تتيح خدمة تقسيط الذمم لمنتسبي القوات المسلحة وموظفي القطاعين العام والخاص

وتشمل الذمم المالية التي اتاحت الامانة تقسيطها ( ضريبة الابنية والاراضي / المسقفات ، ضريبة التحققات ، الرسوم الانشائية ، ورسوم فضلات الطرق ، وعوائد التنظيم ) ، واستثناء التقسيط على (رخص رسوم المهن ، ومخالفات السير ، ومعاملات البيع والرهن) .
ودعت الامانة الاخوة المواطنين الراغبين بتقديم معاملات التقسيط الى زيارة دائرة التحصيل في مبنى أمانة عمان الكبرى الرئيسي في (راس العين) ، ولمزيد من المعلومات زيارة موقع الامانة الإلكتروني www.amman.jo أو صفحات الامانة على منصات التواصل الاجتماعي أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد على الرقم 102 .