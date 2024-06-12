 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمانة تحدد دوام السوق المركزي والمسالخ خلال عطلة عيد

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أمانة عمان

حددت أمانة عمان دوام دائرة المسالخ خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من فجر أول أيام العيد وحتى غروب اليوم الرابع، مع استئناف الأعمال الاعتيادية بمعاينة اللحوم الطازجة والمبردة والفاكيوم والأسماك وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري طيلة أيام العيد.

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ووفق الناطق الإعلامي للأمانة ناصر الرحامنة، ستقوم دائرة المسالخ باستقبال أضاحي المواطنين والجمعيات المختلفة خلال أيام العيد وعلى مدار الساعة مع استمرار عمل سوق اللحوم المركزي لتزويد السوق المحلية بالاحتياجات المطلوبة.


وستعمل الأمانة من خلال نقابة الأطباء البيطرين بتأمين أطباء لفحص أضاحي المواطنين وتوزيعهم على مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي المعتمدة التي حددتها وأعلنت عنها.


وفي سياق متصل، قال الرحامنة إن عطلة عيد الأضحى المبارك لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه ستقتصر على اليوم الأول والثاني من أيام العيد.


وأضاف أنه سيتم استقبال المنتجات البستانية اعتبارا من مساء ثاني أيام العيد على أن يستأنف السوق أعماله الاعتيادية صباح اليوم الثالث.

 

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