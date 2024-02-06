الثلاثاء 06 شباط 2024
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الأمانة: تخصيص 10 ملايين دينار لدعم ركاب باص عمان

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الأمانة: تخصيص 10 ملايين دينار لدعم ركاب باص عمان
صادق مجلس أمانة عمان خلال جلسته العادية الثانية لهذا العام على تخصيص 10 ملايين دينار لدعم ركاب باص عمان، وتحويل المبلغ المرصود ضمن موازنة الأمانة تحت بند مصاريف النقل العام لشركة رؤية عمان للنقل.اضافة اعلان
كما صادق المجلس خلال الجلسة التي ترأسها أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على تنسيب لجنة التخطيط المالي بالموافقة على التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي، وتعليمات التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الأمانة، وتعليمات الصرف من السلفة، وجدول المناقلات وحساب القطع السنوي وإقرار البيانات المالية الختامية لعام 2023.
ووافق المجلس على اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة المرصد الحضري بعد إجراء الدراسة والاطلاع على المهام والواجبات المناطة بالدائرة.
واطلع المجلس كذلك على إنجازات دوائر ومناطق الأمانة لعام 2023، والإجراءات المتخذة من قبل اللجان المنبثقة عن مجلس الأمانة وإنجازاتها خلال النصف الثاني من العام الماضي.
--(بترا)
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