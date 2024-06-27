"الأمانة" تشارك في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2024 في مدينة انشيون وتتسلم جائزتها

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وتسلمت مديرة وحدة متابعة واستدامة المشاريع المهندسة ساجدة النسور الجائزة ممثلة عن الامانة خلال حفل تكريم الفائزين الذي أقيم ضمن فعاليات المنتدى، حيث كانت الامانة قد حصلت على الجائزة عن فئة معالجة تغير المناخ وذلك من خلال مشاركتها بمشروع تحسين الظروف المعيشية في مناطق شرق عمان من خلال تحسين البنية التحتية الخضراء ومبادرة الرئات الحضرية.وتعد هذه الجائزة اعتراف دولي مرموق بالتميز في الخدمة العامة وتسعى إلى مكافأة الإنجازات الإبداعية للمؤسسات العامة التي تؤدي إلى إدارة عامة أكثر فعالية واستجابة في البلدان من جميع أنحاء العالم.وتم تنفيذ مشروع تحسين ظروف المعيشة في عمان ومبادرة الرئات الحضرية بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع وزارة البيئة الأردنية وأمانة عمان الكبرىويعالج المشروع الحاجة إلى المساحات الخضراء العامة في مناطق شرق عمان من خلال تحسين البنية التحتية الخضراء، ويعمل على تعزيز جودة الحياة للسكان والتنوع البيولوجي، ويقوي التماسك الاجتماعي من خلال التخطيط والتصميم التشاركي