 
الخميس 27 حزيران 2024
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"الأمانة" تشارك في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2024 في مدينة انشيون وتتسلم جائزتها

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منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2024 في مدينة انشيون
شاركت أمانة عمان الكبرى في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2024 UNPSA الذي أقيم في مدينة إنشيون في جمهورية كوريا الجنوبية، تحت شعار "تعزيز الابتكار وسط التحديات العالمية: منظور القطاع العام"، بعد الإعلان رسميا عن فوزها بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2024.اضافة اعلان

وتسلمت مديرة وحدة متابعة واستدامة المشاريع المهندسة ساجدة النسور الجائزة ممثلة عن الامانة خلال حفل تكريم الفائزين الذي أقيم ضمن فعاليات المنتدى، حيث كانت الامانة قد حصلت على الجائزة عن فئة معالجة تغير المناخ وذلك من خلال مشاركتها بمشروع تحسين الظروف المعيشية في مناطق شرق عمان من خلال تحسين البنية التحتية الخضراء ومبادرة الرئات الحضرية.

وتعد هذه الجائزة اعتراف دولي مرموق بالتميز في الخدمة العامة وتسعى إلى مكافأة الإنجازات الإبداعية للمؤسسات العامة التي تؤدي إلى إدارة عامة أكثر فعالية واستجابة في البلدان من جميع أنحاء العالم. 

وتم تنفيذ مشروع تحسين ظروف المعيشة في عمان ومبادرة الرئات الحضرية بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع وزارة البيئة الأردنية وأمانة عمان الكبرى

ويعالج المشروع الحاجة إلى المساحات الخضراء العامة في مناطق شرق عمان من خلال تحسين البنية التحتية الخضراء، ويعمل على تعزيز جودة الحياة للسكان والتنوع البيولوجي، ويقوي التماسك الاجتماعي من خلال التخطيط والتصميم  التشاركي
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