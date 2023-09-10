الأحد 10 أيلول 2023
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الأمانة تطلق المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات

الأمانة تطلق المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات
الأمانة تطلق المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات
أطلقت أمانة عمان المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات من المصدر (افرزها صح) في منطقه بسمان /حي الرواق والجرن.
ويهدف المشروع إلى تحسين منظومة إدارة النفايات الصلبة في مدينة عمان من خلال التشجيع على فرز النفايات من المصدر، ويدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وسيسهم كذلك بالالتزام بإخراج النفايات بأوقات محددة وخفض كلفة جمع النفايات مع إطالة عمر مكب الغباوي.اضافة اعلان
وقالت عضو مجلس أمانة عمان سوزان أبو جرادة إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة متكامله لإدارة النفايات الصلبة في مدينة عمان، والتي أقرها مجلس أمانة عمان في الخطة الاستراتيجية 2022 - 2026 والتي جاءت لتترجم توجيهات الرؤية الملكية.
وأضافت أن المحور الأول للمشروع تناول جودة الحياة والبيئة، والذي يتضمن خطة كاملة جديدة للتعامل مع النفايات الصلبة في مدينة عمان ترقى لرؤية أمانة عمان المستقبلية بأن تكون المدينة خالية من الحاويات المستخدمة حاليا، وإدارة افضل لهذه الموارد التي تهدر حاليا وتشكل عبئا في التخلص منها.
وتقوم أمانة عمان منذ سنوات باستغلال النفايات العضوية لإنتاج الكهرباء في مكب الغباوي من خلال استخراج غاز الميثان الطبيعي من طمر هذه النفايات وتحويله لطاقه نظيفه يتم استخدامها لتشغيل مرافق الأمانة.
ويأتي تطبيق المرحلة الحالية في منطقة بسمان لفرز النفايات من المصدر بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والوزارة الاتحادية للبيئة والطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك (BMUV) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)،وذلك بعد إطلاق هذه التجربة في منطقة زهران ومنطقة المدينة ليصار الى تعميمها في مناطق أخرى لاحقا، اضافة الى برامج توعية للمواطنين بأهمية فرز النفايات الصلبة في المنازل وتأمين أكياس خاصة وسيارات كهربائية لجمعها ضمن أوقات محدده ليصار لإعادة تدويرها والاستفادة منها.
-- (بترا)

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