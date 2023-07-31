الإثنين 31 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الأمانة تعلن الفائزين بمسابقة الطلاب يعيدون ابتكار المدن

الأمانة تعلن الفائزين بمسابقة الطلاب يعيدون ابتكار المدن
الأمانة تعلن الفائزين بمسابقة الطلاب يعيدون ابتكار المدن
أعلنت أمانة عمان الكبرى ، اليوم الاثنين ، من مركز الحسين الثقافي ، أسماء الفائزين في النسخة الأولى للمسابقة العالمية " الطلاب يعيدون ابتكار المدن " ، التي تعقدها شبكة "C40" الأربعين مدينة قيادية الناشطة في مجال المناخ . اضافة اعلان

ومندوباً عن أمين عمان رعى نائبه محمد رسمي القيسي ، حفل توزيع الشهادات التقديرية للفائزين بالمسابقة التي تهدف لتحقيق هدفين أساسيين هما تقليل انبعاث غازات الدفيئة وتلبية احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز نوعية الحياة . 

وفاز  في المركز الأول فريق Mahattaristas من جامعة الحسين التقنية ، وفي المركز الثاني مناصفة فريقي Idea من الجامعة الأردنية وفريق Ever Green من جامعة الزرقاء الأهلية ، وفي المركز الثالث فريق The Living Bridge من جامعة الزرقاء الأهلية .

وقالت مديرة وحدة التنمية المستدامة ومنعة عمان المهندسة نسرين الداوود أن اطلاق أمانة عمان للمسابقة هو جزء من التزام الامانة في اشراك الشباب والمجتمع المحلي في العمل البلدي ، وأن الهدف من المسابقة ، التي تم اختيار  قطاع النقل موضوعا لها ياتي لإعطاء
 مساحة للطلاب والجامعات لمشاركة رؤيتهم ولمدينة اكثر استدامة وشمولية ، وتوليد افكار جديدة وتقديم حلول مبتكرة ملموسة مع تعزيز معرفتهم بالحلول والسياسات والتقنيات الرائدة في مجال تغير المناخ .

وقدمت مديرة وحدة التدقيق والاتصال في مديرية النقل العام المهندسة رولا الخشمان عرضاً تقديمياً لمشروع المنطقة الحضرية الواقعة ضمن مجمع المحطة والتي اختيرت للمشاركة في المسابقة .
الأمانة تتيح خدمة تقسيط الذمم لمنتسبي القوات المسلحة وموظفي القطاعين العام والخاص

الأمانة تتيح خدمة تقسيط الذمم لمنتسبي القوات المسلحة وموظفي القطاعين العام والخاص منذ3 ساعة

الأعلى للسكان ينفذ تدريب للعاملين في المجالس واللجان السكانية العربية

الأعلى للسكان ينفذ تدريب للعاملين في المجالس واللجان السكانية العربية منذ3 ساعة

هيئة الاعتماد تبدأ بإجراءات اعتماد كليات الطب في سوريا

هيئة الاعتماد تبدأ بإجراءات اعتماد كليات الطب في سوريا منذ4 ساعة

00e2e479-6289-4f1a-9797-dba0be08d4d3

100 شجرة زيتون لعائلة زراعية في نتل تبشر بمصدر رزق مستدام منذ4 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صرف الدفعة الأخيرة من دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام

صرف الدفعة الأخيرة من دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام

منذ 30 دقيقة
الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يفتتح اليوم الاثنين، مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكنية بمحافظة الزرقاء

الملك يفتتح مدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية في الزرقاء

منذ 47 دقيقة
الحبس 20 عاما لشخص قتل آخر بسبب "تجاوز سيارة" في جبل التاج

الحبس20 عاما لشخص قتل آخر تجاوز سيارته في عمان

منذ 59 دقيقة
السفارة المغربية تحتفل بعيد العرش المجيد

السفارة المغربية تحتفل بعيد العرش المجيد

منذ2 ساعة
إنقاذ شخصين تعرضا لحادث غرق في مادبا

إنقاذ شخصين تعرضا لحادث غرق في مادبا

منذ3 ساعة
مجلس النواب يُقر المشروع المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية

مجلس النواب يُقر المشروع المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ضم الضفة الغربية في منطوق المصري

ماهر أبو طير |اليوم

ذاكرة السمكة

جهاد المنسي |اليوم

التكامل الزراعي الصناعي

موسى الساكت |اليوم

الخطة والمخاض!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شك متبادل

سميح المعايطة |اليوم

عوامل التجوية السياسية وتعريتها

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
 