الأمانة تعلن الفائزين بمسابقة الطلاب يعيدون ابتكار المدن

ومندوباً عن أمين عمان رعى نائبه محمد رسمي القيسي ، حفل توزيع الشهادات التقديرية للفائزين بالمسابقة التي تهدف لتحقيق هدفين أساسيين هما تقليل انبعاث غازات الدفيئة وتلبية احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز نوعية الحياة .
وفاز في المركز الأول فريق Mahattaristas من جامعة الحسين التقنية ، وفي المركز الثاني مناصفة فريقي Idea من الجامعة الأردنية وفريق Ever Green من جامعة الزرقاء الأهلية ، وفي المركز الثالث فريق The Living Bridge من جامعة الزرقاء الأهلية .
وقالت مديرة وحدة التنمية المستدامة ومنعة عمان المهندسة نسرين الداوود أن اطلاق أمانة عمان للمسابقة هو جزء من التزام الامانة في اشراك الشباب والمجتمع المحلي في العمل البلدي ، وأن الهدف من المسابقة ، التي تم اختيار قطاع النقل موضوعا لها ياتي لإعطاء
مساحة للطلاب والجامعات لمشاركة رؤيتهم ولمدينة اكثر استدامة وشمولية ، وتوليد افكار جديدة وتقديم حلول مبتكرة ملموسة مع تعزيز معرفتهم بالحلول والسياسات والتقنيات الرائدة في مجال تغير المناخ .
وقدمت مديرة وحدة التدقيق والاتصال في مديرية النقل العام المهندسة رولا الخشمان عرضاً تقديمياً لمشروع المنطقة الحضرية الواقعة ضمن مجمع المحطة والتي اختيرت للمشاركة في المسابقة .