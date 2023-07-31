الأمانة تعلن الفائزين بمسابقة الطلاب يعيدون ابتكار المدن

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أعلنت أمانة عمان الكبرى ، اليوم الاثنين ، من مركز الحسين الثقافي ، أسماء الفائزين في النسخة الأولى للمسابقة العالمية " الطلاب يعيدون ابتكار المدن " ، التي تعقدها شبكة "C40" الأربعين مدينة قيادية الناشطة في مجال المناخ .ومندوباً عن أمين عمان رعى نائبه محمد رسمي القيسي ، حفل توزيع الشهادات التقديرية للفائزين بالمسابقة التي تهدف لتحقيق هدفين أساسيين هما تقليل انبعاث غازات الدفيئة وتلبية احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز نوعية الحياة .وفاز في المركز الأول فريق Mahattaristas من جامعة الحسين التقنية ، وفي المركز الثاني مناصفة فريقي Idea من الجامعة الأردنية وفريق Ever Green من جامعة الزرقاء الأهلية ، وفي المركز الثالث فريق The Living Bridge من جامعة الزرقاء الأهلية .وقالت مديرة وحدة التنمية المستدامة ومنعة عمان المهندسة نسرين الداوود أن اطلاق أمانة عمان للمسابقة هو جزء من التزام الامانة في اشراك الشباب والمجتمع المحلي في العمل البلدي ، وأن الهدف من المسابقة ، التي تم اختيار قطاع النقل موضوعا لها ياتي لإعطاءمساحة للطلاب والجامعات لمشاركة رؤيتهم ولمدينة اكثر استدامة وشمولية ، وتوليد افكار جديدة وتقديم حلول مبتكرة ملموسة مع تعزيز معرفتهم بالحلول والسياسات والتقنيات الرائدة في مجال تغير المناخ .وقدمت مديرة وحدة التدقيق والاتصال في مديرية النقل العام المهندسة رولا الخشمان عرضاً تقديمياً لمشروع المنطقة الحضرية الواقعة ضمن مجمع المحطة والتي اختيرت للمشاركة في المسابقة .