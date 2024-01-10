الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمانة تعلن طوارئ متوسطة للتعامل مع كتلة هوائية باردة

الأمانة تعلن طوارئ متوسطة للتعامل مع كتلة هوائية باردة
الأمانة تعلن طوارئ متوسطة للتعامل مع كتلة هوائية باردة
أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأربعاء للتعامل مع كتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي توثر على المملكة مساء اليوم، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية. اضافة اعلان

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى  الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

وتدعو الامانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

والى  ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وتهيب أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار .
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