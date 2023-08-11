الأمانة تقلص دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية خلال موجة الحر

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قرر امين عمان الدكتور يوسف الشواربة تقليص ساعات دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية خلال الايام الثلاث المقبلة نظراً للتحذيرات الصادرة عن مراكز التنبؤات الجوية عن موجة حر يتوقع ان توثر على المملكة .وحسب قرار امين عمان سيتم ايقاف عمل العمال والكوادر الميدانية خلال الايام الثلاث المقبلة من الساعة الحادية عشر صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً .وستقوم الامانة من خلال مناطقها بتخصيص فرق للتعامل على وجه السرعة مع اي ملاحظات ميدانية ترد خلال فترة التوقف عن العمل، وتوزيع المياه واغطية الراس الواقية للشمس .