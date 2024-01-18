الخميس 18 كانون الثاني 2024
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الأمانة تنظم ورشة عمل لمشروع إدارة النفايات الصلبة

الأمانة تنظم ورشة عمل لمشروع إدارة النفايات الصلبة
الأمانة تنظم ورشة عمل لمشروع إدارة النفايات الصلبة
نظمت أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع الشركة الاستشارية CDM Smith SE و بنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني KFW اليوم ورشة عمل لإطلاق التقرير الافتتاحي لمشروع إدارة النفايات الصلبة المتكاملة كثيفة العمالة.اضافة اعلان

ويهدف تنظيم هذه الورشة الى مناقشة المنجزات و الخطط المستقبلية لمشروع المعالجة الميكانيكية البيولوجية للنفايات الصلبة MBT الذي يتم العمل عليه بالتعاون مع شركة CDM Smith والمدعوم بمنحة مالية مقدارها 15 مليون يورو مقدمة من بنك KFW الالماني.

وقال مدير المدينة في أمانة عمان المهندس احمد الملكاوي أن الأمانة تسعى الى التطور المستمر من خلال شراكاتها المتعددة مع المؤسسات المختلفة والمنظمات الدولية وتهدف الى تحسين أدائها في خدمة المدينة ومواطنيها.
وأشار أن الأمانة تعمل على إيجاد الحلول الامنة لتقليل الآثار السلبية للتزايد المستمر في كمية النفايات الناتجة عن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان من خلال إيجاد قيمة مضافة لقطاع إدارة النفايات، حيث تم استحداث شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير.

بدوره قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس زيد السعايدة ان مشروع المعالجة الميكانيكية البيولوجية من المشاريع الرائدة والهامة التي تهدف الى المساهمة في انشاء نظام للتخلص الآمن من النفايات البلدية في الأردن لتكون صديقة للبيئة والموارد والمناخ.
واضاف انه سيتم تجربة تقنيات معالجة النفايات الميكانيكية البيولوجية لدعم الامانة في الانتقال الى ادارة مستدامة، والتقليل من حجم النفايات المرسلة الى المكب، اطالة عمر المكب، المساهمة في كفاءة استخدام الموارد والتخفيف من آثار غازات الدفيئة، خلق أكبر قدر ممكن من فرص العمل من خلال تطبيق عمليات كثيفة العمالة مثل الجمع الانتقائي والفرز اليدوي والمعالجة اللاحقة للمواد القابلة لإعادة التدوير والاستفادة من النفايات العضوية لإنتاج السماد و/أو الغاز الحيوي.

ويهدف المشروع الذي يعتبر جزءا من اتفاقية مالية مشتركة بين الحكومتين الألمانية والأردنية الى تحسين نظام إدارة النفايات الصلبة من خلال إنشاء منشأة ميكانيكية بيولوجية لمعالجة النفايات،و إعادة تدويرها وبناء المرافق والمعدات اللازمة لذلك وتقليل غازات الاحتباس الحراري.

وحضر الورشة عدد من مدراء الدوائر المعنية في أمانة عمان،  والمدير التنفيذي لشركة رؤية عمان للمعالجة و اعادة التدوير بالإضافة إلى الشركاء المحليين وممثلين من USAID, GIZ والسفارة الألمانية. 

ويشار الى أن شركة CDM Smith هي شركة للهندسة والبناء تقدم الاستشارات والتصاميم وحلول إدارة البرامج و الإنشاءات في مشاريع المياه، النقل و الطاقة، وتدعم شركة Smith الامانة في تنفيذ خطة لتحسين نظام إدارة النفايات الصلبة من خلال تقديم الدعم الفني و التقني اضافة الى انشاء مركز تدريبي خاص للتدريب على دارة النفايات الصلبة
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