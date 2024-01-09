الأمانة توافق على تمديد إعفاء السلع الزراعية المعدة للتصدير بنسبة 75 %

وياتي القرار بموجب نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية رقم ( 169 ) لسنة 2016 ، ويهدف الى دعم المزارعين وعملية تصدير المحاصيل الزراعية .
كما صوت المجلس لصالح قرار اعفاء نسبته ٢٠ في المئة للراغبين شراء فضلات الاراضي في حال دفع المبلغ كاملاً وذلك حتى نهاية العام الجاري 2024 .
كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية الرعاية المبرمة مع الشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة " زين " ، وعلى توصيات لجنة الاستثمار ، وقبول كتب وكتيبات مقدمة من ادارة المشاريع والبرامج التراثية / ادارة التراث الملكي .