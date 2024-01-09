الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمانة توافق على تمديد إعفاء السلع الزراعية المعدة للتصدير بنسبة 75 %

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
جدد مجلس امانة عمان ، في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء ، برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، تمديد اعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير بنسبة 75 في المئة من الرسوم المفروضة عليها وذلك حتى نهاية العام الجاري 2024 ، ورفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه . اضافة اعلان

وياتي القرار بموجب نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية رقم ( 169 ) لسنة 2016 ، ويهدف الى دعم المزارعين وعملية تصدير المحاصيل الزراعية . 

كما صوت المجلس لصالح قرار اعفاء نسبته ٢٠ في المئة للراغبين شراء فضلات الاراضي في حال دفع المبلغ كاملاً وذلك حتى نهاية  العام الجاري 2024 .

كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية الرعاية المبرمة مع الشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة المساهمة الخاصة " زين " ، وعلى توصيات لجنة الاستثمار ، وقبول كتب وكتيبات مقدمة من ادارة المشاريع والبرامج التراثية / ادارة التراث الملكي .
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