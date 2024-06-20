الأمن العام يحذّر من تطبيقات تسرق الصور المخزنة على الهواتف

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وتلخّصت تلك الشكاوى بتحميل الضحية لتطبيقات عبر الإنترنت وخارج المتاجر الرسمية (جوجل بلاي ، أبل ستور) لتقوم تلك البرامج المصمّمة خصيصاً للسيطرة على الحسابات وسرقة البيانات والصور وابتزاز أصحاب الحسابات لإعادة الحسابات وعدم نشر الصور مقابل مبالغ مالية.وأكّد الناطق الإعلامي أنّ تلك التطبيقات تستخدم أسماء جاذبة للضحايا مثل ( أذكار ، منصة الأقصى وغيرها ) ، مهيباً بالجميع عدم تحميل وتنزيل أيّة برامج وتطبيقات مجهولة وغير موثوق بها، ومن مواقع وصفحات غير آمنة على شبكه الإنترنت، التي تطلب من الضحية صلاحية الوصول إلى معلوماته الشخصية والصور ومقاطع الفيديو مما يعرّضه للابتزاز الإلكتروني .وهُنا تُهيب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإخوة المواطنين والمقيمين كافّة، بضرورة عدم تحميل البرامج أو التطبيقات إلا من خلال المتاجر والمواقع الرسمية وعدم التجاوب مع مَن يقومون بإرسال روابط لتحميل هذه التطبيقات أو البرامج والتأكد من الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات والبرامج قبل تحميلها، وفي حال تعرّضهم لمثل هذه الأنواع من القضايا ضرورة مراجعة وحدة الجرائم الإلكترونية على الفور .