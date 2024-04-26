الأمن العام يحذر من حوادث الغرق الموسمية مع ارتفاع الحرارة

حذرت مديرية الأمن العام، من حوادث الغرق الموسمية التي يذهب ضحيتها العديد من الأشخاص، مع بداية ارتفاع درجات الحرارة؛ نتيجة ممارسة بعض السلوكيات والتصرفات غير المسؤولة من البعض، أثناء ارتياد التجمعات والمسطحات المائية المختلفة.

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ويكمن خطر هذه الحوادث في أن نتائجها المؤلمة تكون في العادة فورية عندما تتعرض حياة الشخص الغريق للخطر والموت خلال دقائق معدودة، بحسب المديرية.

وأشارت إلى أنها عملت على إيجاد فرق إنقاذ مائي من خلال الدفاع المدني، تتواجد بكل مواقع المسطحات المائية في المملكة أيام العطل الرسمية التي يكثر خلالها ارتياد المواطنين والمتنزهين إليها؛ مما قد ينتج عنه حالات الغرق، حيث تقوم هذه الفرق بدور إرشادي توعوي في المواقع، فضلاً عن التعامل المناسب مع أي حادث غرق قد يقع لا قدّر الله.



وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة إتباع الإرشادات والتعليمات الوقائية التي تحد من وقوع حوادث الغرق، بالإضافة إلى تجنب السباحة العشوائية في الأماكن غير المخصصة للسباحة كالسدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية، وغيرها من الأماكن المائية المشابهة.



كما دعت إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من التجمعات المائية أو السباحة فيها حفاظاً على حياتهم، وعدم القيام بعملية الإنقاذ العشوائي الذي قد تؤدي في أحيان كثيرة إلى تعرض أكثر من شخص لخطر حوادث الغرق.