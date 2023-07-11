الثلاثاء 11 تموز 2023
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"الأمن العام" يحذر من موجة الحر المقبلة

WhatsApp Image 2023-07-11 at 11.18.24 AM
الأمن العام يحذر من موجة الحر المقبلة
أكدت مديرية الأمن العام ضرورة انتهاج السلوك القويم خلال موجة الحر القادمة والتي ستشهدها المملكة اعتباراً من يوم غد الأربعاء حسب النشرات الجوية الصادرة.اضافة اعلان
وشدّدت المديرية في بيان لها على ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات التالية لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري:

1-  عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الظهيرة وفي المناطق الصحراوية وفي العقبة والاغوار.

2- الحفاظ على شرب كميات مناسبة من السوائل وبخاصة الماء ، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.

3- ارتداء أغطية الرأس الواقية وأخذ قسط من الراحة عند ساعات الظهيرة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة.

4- مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

4- عدم ترك الأطفال وحدهم في المركبات ، وعدم ترك المعقمات ، والعطور، وما شابهها من المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

5- عدم تحميل الأباريز الكهربائية أكثر من طاقتها بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد.

6- الإبتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.

7- عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
مديرية الأمن العام-(أرشيفية)

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