الأمن: لا تجمعات عند الحدود

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الأمن العام: تواجد أمني على الطرق المؤدية كافة لمناطق الأغوار والبحر الميت ولا تهاون في تنفيذ القانون*الأمن العام يؤكّد على عدم السّماح بالتجمعات تجاه المناطق الحدودية، حفاظاً على سلامة المواطنين*الأمن العام حرصنا وسنحرص على الدوام على تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بسلمية ووفقاً لأحكام القانونأكّدت مديرية الأمن العام في بيان لها اليوم، على عدم السّماح بالتجمعات تجاه المناطق الحدودية، حفاظاً على سلامة المواطنين، مشددة على ضرورة التقيّد بالتعليمات التي ستنفذها مرتبات الأمن العام حفاظاً على سلامة المواطنين.وبيّنت المديرية، أنها حرصت خلال الأيام الماضية، وستحرص على الدوام على تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بسلمية ووفقاً لأحكام القانون، وفي إطار التعليمات المعروفة للجميع، بعيداً عن محاولة التجمّع في مناطق تمثّل طبيعة خطرة على المدنيين أو تلك التي قد تعطل مناحي الحياة .وبيّنت المديرية عن وجود دورياتها على الطرق والتقاطعات كافة المؤدية لمناطق الأغوار والبحر الميت، مؤكدة على أنه لا تهاون في تنفيذ القانون .