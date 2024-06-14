 
الجمعة 14 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن يجدد تحذيراته وإرشاداته بشأن الموجة الحارة

شخص يشعر بالحر -(تعبيرية)
(تعبيرية)
اكدت مديرية الامن العام على ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات الوقائية لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري، في ظل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، واستمرار ارتفاعها في اليومين القادمين.اضافة اعلان

ودعت المديرية الى ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب كميات مناسبة من السوائل وبخاصة الماء وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وأكدت المديرية إلى ضرورة عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبات وخاصة أثناء التسوق قُبيل العيد والابتعاد عن وقت الذروة، وضرورة عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات مثل المعقمات، وعبوات الغاز، والعطور.

وبينت المديرية أهمية ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات واخذ قسط من الراحة وخصوصاً للأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، ومراقبة الأطفال وعدم  السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة .

ودعت المديرية الى عدم تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها وذلك بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد، تفاديا لحدوث تماس كهربائي.

كما دعت الى التخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة، وعدم رميها بالقرب من الأعشاب الجافة والأشجار، والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.

وأكدت المديرية على جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أية بلاغات ترد على رقم  الطوارئ الموحد ٩١١ اذا دعت الحاجة لذلك
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