السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن يحبط تهريب 47 كغم من الكوكايين على هيئة قهوة وكاكاو

مضبوطات المخدرات
مضبوطات المخدرات
ضبط 47 كغم من مادة الكوكايين المخدرة بمحاولة تهريب نظمتها شبكات  دولية بالتعاون مع ثلاثة متورطين داخل المملكة أُلقي القبض عليهم جميعا

** المادة المخدرة أُرسلت عبر طرد بريدي بعد تشكيل الكوكايين على شكل مادتي القهوة والكاكاو ومن احدى دول امريكا الجنوبية اضافة اعلان

**ستتم المتابعة الدولية مع عدد من الدول  للوصول لأعضاء الشبكة

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات أحبطوا محاولة تهريب 47 كغم من مادة الكوكايين المخدرة عبر  شبكات دولية لتهريب المخدرات وبالتعاون مع ثلاثة اشخاص داخل المملكة في قضية تعد من أكبر القضايا التي تم التعامل معها منذ بداية العام  .

وفي التفاصيل؛ قال الناطق الاعلامي ان فريقا تحقيقياً من ادارة مكافحة المخدرات تولى ومنذ اسابيع التحقيق ومتابعة معلومات حول قيام مجموعة من الاشخاص داخل المملكة وبالتعاون مع شبكات جرمية دولية لتهريب المخدرات بمحاولة ادخال كميات كبيرة من المواد المخدرة الى المملكة .

وتابع الناطق الاعلامي ان التحقيقات قادت الى ان التخطيط بأن تدخل تلك الكميات عبر طرد بريدي قادم من احدى دول امريكا الجنوبية بعد تغليفها بمواد قانونية يسمح ادخالها عبر الحدود ، ليقوم تجار المخدرات المتعاونون مع الشبكة الجرمية باستلامها بشكل قانوني عند وصولها للمملكة .

وأكّد الناطق الإعلامي ان فريق التحقيق وبعد مجهود طويل ومتابعة حثيثة تمكّن من تحديد الطرد البريدي المشتبه به فور وصوله وتم التحفظ عليه وبعد فتحه تبين انه يحوي على 47 كغم من مادتي حبوب القهوة والكاكاو حيث جرى على الفور ارسالها الى ادارة المختبرات والأدلة الجرمية ولدى فحصها تبين أن كامل الكمية هي عبارة عن مادة الكوكايين المخدرة التي جرى تشكيلها بأشكال حبوب القهوة وبودرة الكاكاو .

وأشار  إلى أنه وبعد ورود التقارير المخبرية التي تؤكد ماهية المادة المخدرة جرى تشكيل عدة فرق مداهمة تحركت لاماكن المشتبه بهم الثلاثة في القضية وعملت على إلقاء القبض عليهم جميعا بعد مداهمتهم وضُبط بحوزتهم عدد من الأسلحة النارية وجرت إحالتهم للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .

مشيرًا الى أنّه سيتم البدء بالتعاون ومخاطبة عدد من اجهزة إنفاذ القانون في عدة دول للوصول الى أعضاء الشبكة الجرمية واتخاذ الإجراءات معهم.
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