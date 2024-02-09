الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأميرة سمية: "تمام" من أهم وسائل التغيير والإصلاح التربوي المستند على المدرسة

سمو الأميرة سمية خلال رعايتها لانطلاق الملتقى التربوي 12 أمس-(بترا)
سمو الأميرة سمية خلال رعايتها لانطلاق الملتقى التربوي 12 أمس-(بترا)
  انطلقت أمس، فعاليات الملتقى التربوي الـ12 لمشروع "تمام"، الذي تنظمه الجامعة الأميركية في بيروت، بالتعاون مع تجمع مدارس تمام في الأردن بعنوان "مشروع تمام التطويري: تعزيز الشراكةِ نحو الإصلاح التربوي في المِنطقة العربية مِن منظور مجذر"ويستمر 3 أيام، وذلك برعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.  اضافة اعلان
وقالت سموها في كلمتها، إن "الملتقى يأتي لتعزيز رؤية مشروع تمام التربوية حول مفهوم الإصلاح التربوي وتفعيل دور أعضائه بتوثيق الدعم والتعاون فيما بينهم ليكون لهم الدور الكبير بعملية الاصلاح التربوي".
وأشارت سموها إلى أن عقد المتلقى يتزامن مع مناسبات وطنية، يوم الوفاء والبيعة (اليوبيل الفضي)، الذكرى الـ25 لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وبينت سموها، أن أهمية الملتقى تأتى لتعلقه بشريحة عريضة من المجتمع، وهم قادة المستقبل وفرسان التغيير؛ لذلك يجب إعدادهم بما يتناسب والأدوار المطلوبة منهم مستقبلا، وتيسير المعرفة العلمية والتكنولوجية والمهارات الفكرية والعملية، وتشجيع إبداعاتهم وإطلاق مواهبهم؛ وهذا بالضرورة يتطلب تغييرات جوهرية في التعليم.
وأكدت سموها، أن مشروع تمام يعد واحدا من أهم وسائل هذا التغيير والإصلاح التربوي المستند على المدرسة.
وقالت سموها، يسعى الأردن للاستثمار في الإنسان الذي هو رأس مالنا مقتدين بنهج ورؤية المغفور له بأذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال حين قال (الإنسان أغلى ما نملك)، وكما يقول سمو الأمير الحسن بن طلال (إن الإنسان المنتج المعطاء، هو أغلى ما نملك).
وأضافت سموها: يتابع جلالة الملك عبدالله الثاني بكل حرص وإرادة لا تلين هذا النهج في التركيز على الإنسان الأردني ورعايته والاهتمام به، وقد أطلق جلالته مبادرة فرسان التغيير رغبة منه في إحداث تغيير جذري يجعل من الأردن مواكبا لأفضل التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتطوير.
ولفتت سموها إلى أن جلالة الملكة رانيا العبدالله تبنت عملية تطوير التعليم المدرسي بما يتوافق مع تطورات العصر لنكون السابقين في مواكبة التحديث إيمانا منها أن التعليم ركيزة أساسية للبناء والعمران.
وكان وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة، بين في كلمته الأسس الحديثة المتبعة في التعليم والإرتقاء به وإصلاحه، مستعرضا أبرز الإنجازات والتحديثات التي تواجه التعليم بشكل عام في المنطقة وبناء جيل فاعل متعلم.
بدوره، تحدث رئيس الجامعة الأميركية في بيروت د. فضلو خوري عن مشروع "تمام" وأبرز المحطات التي قطعها والمسارات والتشاركات مع عدد من الدول العربية والتي انتجت أنظمة تربوية وتعليمية متطورة.
وحضر الملتقى، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وعمداء كليات التربية في الجامعات الاردنية، وممثلين عن وزارات التربية والتعليم في الأردن وعمان والسعودية، وأكثر من 250 مشاركاً من أعضاء شبكة تمام المهنية مِن الدول العربية، ومديري مدارس، وتربويين وباحثين عرب وأجانب مِن مختلف المجالات.-(بترا)
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