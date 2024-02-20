الأميرة سمية: نقدر دور الجيش الإنساني ببناء مستشفيات ميدانية في فلسطين

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عمان- التقت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية، أول من أمس، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعددا من كبار ضباط القوات المسلحة، خلال زيارتهم للجمعية الملكية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.وأعربت سموها، خلال اللقاء الذي حضره نواب رئيس الجمعية ورئيس وعمداء كليات الجامعة، عن فخرها واعتزازها بالقوات المسلحة، جنود الوطن المخلصين، تحت راية القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدة بدورهم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن والذود عن حدوده.وأكدت سموها أهمية دور القوات المسلحة في التخفيف من أثر الكوارث الطبيعية وتبعاتها، مثمنة ما قامت به من دور في تركيا وسورية بعد الزلزال المدمر.كما قدرت عاليا ما قامت به القوات المسلحة بتوجيهات ملكية، على الصعيد الإنساني في بناء المستشفيات الميدانية في فلسطين وقطاع غزة للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء وتعزيز صمودهم.من جهته، أكد اللواء الركن الحنيطي، أهمية مواكبة التطور التكنولوجي في مجالات الأمن السيبراني لحماية الأفراد والأعمال والمعلومات والبنى التحتية واستخدام الطائرات المسيرة في منظومة عمل القوات المسلحة.وأشار إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية في قطاع الدفاع والبيانات الضخمة وتحليل وحماية البيانات والأمن السيبراني وتطوير جميع التقنيات والنظريات والتطبيقات لمحاكاة الذكاء البشري عن طريق الآلات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر.وشدد الحنيطي على الاهتمام في مجالات البحث والتطوير المستهدفة بما يعزز من قدرة الأردن على مواجهة التحديات المختلفة، مشيرا إلى أهمية دور الجمعية في مجالات التدريب والتعليم وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية من خلال زيادة الوعي بأهمية البحث العلمي التطبيقي والعمل على توطين التكنولوجيا وتوظيفها في نواحي الحياة المختلفة بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مختلف مجالات البحث العلمي.وخلال الزيارة، تم عرض مشاريع بحثية وتطبيقية من داخل الجامعة ذات علاقة بالمتطلبات الدفاعية والمشاريع المرتبطة بالصناعات الدفاعية في الأردن، التي غطت مجالات الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور الرقمية وتطبيقاتها في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني في مجالات التشفير وأنظمة الطائرات المسيرة، كما غطت المشاريع مجالات البحث المشتركة ما بين القوات المسلحة وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.وعرض عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة أحد المشاريع التطبيقية في مجال الاتصالات الضوئية الذي تم تصميمه في الجامعة.-(بترا)