الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأميرة سمية: نقدر دور الجيش الإنساني ببناء مستشفيات ميدانية في فلسطين

الأميرة سمية بنت الحسن-(بترا)
الأميرة سمية بنت الحسن-(بترا)
عمان- التقت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية، أول من أمس، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعددا من كبار ضباط القوات المسلحة، خلال زيارتهم للجمعية الملكية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.اضافة اعلان
وأعربت سموها، خلال اللقاء الذي حضره نواب رئيس الجمعية ورئيس وعمداء كليات الجامعة، عن فخرها واعتزازها بالقوات المسلحة، جنود الوطن المخلصين، تحت راية القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدة بدورهم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن والذود عن حدوده.
وأكدت سموها أهمية دور القوات المسلحة في التخفيف من أثر الكوارث الطبيعية وتبعاتها، مثمنة ما قامت به من دور في تركيا وسورية بعد الزلزال المدمر.
كما قدرت عاليا ما قامت به القوات المسلحة بتوجيهات ملكية، على الصعيد الإنساني في بناء المستشفيات الميدانية في فلسطين وقطاع غزة للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء وتعزيز صمودهم.
من جهته، أكد اللواء الركن الحنيطي، أهمية مواكبة التطور التكنولوجي في مجالات الأمن السيبراني لحماية الأفراد والأعمال والمعلومات والبنى التحتية واستخدام الطائرات المسيرة في منظومة عمل القوات المسلحة.
وأشار إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية في قطاع الدفاع والبيانات الضخمة وتحليل وحماية البيانات والأمن السيبراني وتطوير جميع التقنيات والنظريات والتطبيقات لمحاكاة الذكاء البشري عن طريق الآلات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر.
وشدد الحنيطي على الاهتمام في مجالات البحث والتطوير المستهدفة بما يعزز من قدرة الأردن على مواجهة التحديات المختلفة، مشيرا إلى أهمية دور الجمعية في مجالات التدريب والتعليم وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية من خلال زيادة الوعي بأهمية البحث العلمي التطبيقي والعمل على توطين التكنولوجيا وتوظيفها في نواحي الحياة المختلفة بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مختلف مجالات البحث العلمي.
وخلال الزيارة، تم عرض مشاريع بحثية وتطبيقية من داخل الجامعة ذات علاقة بالمتطلبات الدفاعية والمشاريع المرتبطة بالصناعات الدفاعية في الأردن، التي غطت مجالات الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور الرقمية وتطبيقاتها في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني في مجالات التشفير وأنظمة الطائرات المسيرة، كما غطت المشاريع مجالات البحث المشتركة ما بين القوات المسلحة وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.
وعرض عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة أحد المشاريع التطبيقية في مجال الاتصالات الضوئية الذي تم تصميمه في الجامعة.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
GGyYE1bWYAAYqOn

الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى هدنة مستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة

منذ5 ساعة
65d4b30fd7c50

الملك يؤكد دعم الأردن للجزائر بإنجاح جهودها الدولية كعضو غير دائم في مجلس الأمن

منذ6 ساعة
1e18e472-5764-4283-a069-6a8e8b637338

الصفدي: كل دولار يحجب عن الأنروا يعني حرمان طفل يواجه المجاعة من رغيف خبز

منذ7 ساعة
main_image65d4a918258a6

إحباط تهريب 21 صقرا جارحا وسجائر عبر حدود العمري (فيديو)

منذ7 ساعة
Sequence 20.00_00_15_18.Still001 (1)

قصة الطفلة الغزية "غزل" التي لن ينساها الطبيب الأردني بلال عزام

منذ9 ساعة
الصفدي وبوغالي

الصفدي وبوغالي: مواقفنا متطابقة دفاعاً عن الحق الفلسطيني

منذ11 ساعة
افكار و مواقف

الملك يسمع العالم الحقيقة المرة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا انخفضت مخاوف الأردن من التهجير؟

ماهر أبو طير |اليوم

سؤال جدوى الحرب

سائد كراجة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (2 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

موازين القوى إلى أين؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |منذ 41 دقيقة
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -متعثر

متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت
 
 