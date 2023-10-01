الأحد 01 تشرين الأول 2023
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الأميرة غيداء تطلق الحملة العربية الثامنة للتوعية حول سرطان الثدي

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الأميرة غيداء
أطلقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، الحملة العربية الثامنة للتوعية حول سرطان الثدي لعام 2023 تحت شعار "خطوة نحو الحياة…افحصي". اضافة اعلان
وتهدف الحملة، التي ينظمها البرنامج الأردني لسرطان الثدي، إلى رفع مستوى الوعي في المجتمعات العربية، وتشجيع النساء العربيات على إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي. 
وقالت سمو ها “ إنّ فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وخاصة صورة الأشعة "الماموجرام"، هي خطوة أساسية يجب على النساء أن تخطوها وأن تؤكّد على إجرائها لدورها الكبير في المساهمة في إنقاذ الحياة". 
ويشارك في هذه الحملة 15 دولة عربية وهي: الجزائر، السعودية، الإمارات، سلطنة عُمان، موريتانيا، فلسطين، مصر، لبنان، السودان، العراق، ليبيا، اليمن، تونس، قطر، والأردن.
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