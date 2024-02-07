الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمير الحسن يهنىء الملك بمناسبة مرور 25 عاما على تسلمه سلطاته الدستورية

الأمير الحسن بن طلال
الأمير الحسن بن طلال

عمان-هنأ سمو الأمير الحسن بن طلال، جلالة الملك عبدالله الثاني، بمناسبة مرور (25) عاما على تولي جلالته سلطاته الدستورية.
وأشاد سموه، في رسالة تهنئة بعث بها إلى جلالة الملك، بالتطورات والإنجازات التي شهدها الأردن في عهد جلالته.
وتاليا نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
صاحب الجلالة الهاشمية وابن أخي العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أهنئكم بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على توليكم سلطاتكم الدستورية ملكاً للبلاد، وحملكم الأمانة بكل جدارة واستحقاق، ورفع راية الأردن عالية، ووضعه في المكانة التي يستحق بين الأمم. لقد شهد الأردن في عهدكم الميمون، يا صاحب الجلالة، تطورات وإنجازات يشهد لها الجميع على كافة الصعد، سائرين على خطى والدكم الحسين، طيب الله ثراه، باني الأردن ونهضته.
نسأل الله لكم ولولي عهدكم البار، التوفيق والسداد والنجاح في خدمة الأردن الأعز.
الحسن بن طلال
في عمان 25 رجب سنة 1445 هجرية
الموافق 6 شباط سنة 2024 ميلادية

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