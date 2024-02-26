الإثنين 26 شباط 2024
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الأمير الحسين يرعى فعالية "مؤسسة ولي العهد.. مسارٌ للفرص" (فيديو)

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الأمير الحسين يرعى فعالية "مؤسسة ولي العهد.. مسارٌ للفرص"

رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المركز الثقافي الملكي، اليوم الاثنين، فعالية "مؤسسة ولي العهد.. مسارٌ للفرص"، التي تضمنت إطلاق مسارات العمل الجديدة والبرامج المستحدثة للمؤسسة، وتجديد هويتها البصرية.
 
وأكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة المهندس غسان نقل في كلمة له أهمية دعم سمو ولي العهد للشباب وإيمانه الكبير بقدراتهم، لافتا إلى التزام المؤسسة بتحقيق رؤى سموه في دعم وتمكين الشباب.
 
واستعرض خطة عمل المؤسسة خلال المرحلة المقبلة والإنجازات التي حققتها في مجالات التدريب بمختلف مبادراتها وبرامجها ومنصاتها، مبينا أن نسبة توظيف خريجي جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات المؤسسة، بلغت 100 بالمئة.
 
وحسب نقل، فقد تم افتتاح 24 موقعا جديدا للمؤسسة في مختلف محافظات المملكة.
 
من جهتها، أعلنت المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتورة تمام منكو عن مسارات عمل المؤسسة الجديدة وهي: مسار القيادة، ومسار التنمية المجتمعية المستدامة، ومسار المشاركة الاقتصادية.

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وبينت منكو أن مسارات العمل تضم مجموعة من البرامج، تتضمن إنشاء كلية التدريب المهني المتقدم لتتولى إدارة عدد من مراكز التدريب المهني في المملكة وتعزيزها بالمعدات الحديثة، بهدف تطوير جودة التدريب المهني والتقني في الأردن.
 
كما تتضمن إطلاق برنامج "اثنين وأربعين – عمّان"، الهادف إلى تعليم البرمجة، ومنصة ((HTUx التعليمية الرقمية التابعة لجامعة الحسين التقنية، إضافة إلى عقد منتدى "تواصل" بشكل سنوي لتشجيع الحوار الوطني البناء والتطوير المستمر.
 
وتم خلال الفعالية تحديث اسم مبادرة "حقق" ليصبح "برنامج القيادة للمدارس"، وتحديث اسم "صندوق التميّز الشبابي" ليصبح "برنامج التدريب الدولي"، وتحديث اسم "مصنع الأفكار" ليصبح "مساحة الصناع".
 
وتحدث عدد من الشباب المستفيدين من الفرص التي قدمتها مؤسسة ولي العهد، في كلمات لهم عن قصص نجاحهم، وتجاربهم الريادية.

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