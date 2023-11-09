الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمير راشد يدعو منظمات العاملة في غزة لتحديد الاحتياجات في القطاع

654cc1b96522e
الأمير راشد يدعو من باريس المنظمات العاملة في غزة لتحديد الاحتياجات في القطاع
دعا رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سمو الأمير راشد الحسن، المنظمات العاملة في غزة بما فيها "أونروا"، إلى تحديد الاحتياجات في القطاع المحاصر الذي يئن تحت عدوان إسرائيلي متواصل منذ أكثر من شهر.اضافة اعلان
وقال الأمير راشد خلال كلمة له في مؤتمر في باريس لمحاولة توصيل المساعدات إلى غزة، إن 500 شاحنة كانت تدخل القطاع يوميا قبل هذه الأزمة، لكن "الآن أقل من ربع احتياجاته".
وطالب في هذا الصدد، بتحسين عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات وتدخل يوميا إلى القطاع الساحلي، مع "ضمان إيصالها لمن يحتاجونها في الميدان".
"يجب على كل المنظمات بما فيها أونروا تحديد الاحتياجات في غزة والتنسيق مع المجتمع الدولي"، وفق الأمير راشد الذي دعا إلى توفير الوقود للشاحنات التي تعمل على نقل المساعدات إلى داخل القطاع.
وقال إنه "يجب ألا نقبل في الوضع الإنساني في فلسطين" مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني" مثل كل شعوب العالم لديهم الحق بالعيش بكرامة وسلامة ... وحق بالمستقبل الآمن" الذي يجسد "بسلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين وهذا مسؤولية علينا لإيقاف معاناتهم".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-11-09 at 4.54.56 PM

رئيس الديوان الملكي يلتقي لجنة الكرامة للمحاربين القدامى

منذ 26 دقيقة
WhatsApp Image 2023-11-09 at 1.05.03 PM

حقوقيون ومتخصصون يدعون لإجراءات فورية تمنع حدوث نكبة جديدة

منذ2 ساعة
خبير عسكري يقدر عدد قتلى الاحتلال منذ بدء العملية البرية

خبير عسكري يقدّر عدد قتلى الاحتلال منذ بدء العملية البرية في غزة

منذ5 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

الصفدي ونظيره البريطاني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

منذ5 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الخارجية: نتابع حالة المصاب الأردني في غزة ووضعه حرج

منذ6 ساعة
5BoLhQXZStRLcFv3XRDmB0w8fdKtoRUyw79KgwNU

الملك يؤكد لرئيس وزراء هولندا ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة

08 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (1)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قراءة تحليلية لنتائج الشركات

سلامة الدرعاوي |اليوم

هؤلاء سيحكمون غزة!

سميح المعايطة |اليوم

وقائع موت معلن بالبث الحي

مالك العثامنة |اليوم

تأثير حرب غزة على الاقتصاد العالمي

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات | منذ19 ساعة
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
 