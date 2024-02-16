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الجمعة 16 شباط 2024
12:38 م
الأمير فيصل بن الحسين نائبا للملك
الأمير فيصل بن الحسين نائبا للملك
أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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