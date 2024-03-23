السبت 23 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمين العام للأمم المتحدة يزور الأردن غدا

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بزيارة الى الأردن يوم غد، تشمل أيضا مصر.


وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن جولة غوتيريس "التضامنية الرمضانية" تأتي هذا العام "في أوقات مضطربة، مع الصراع في غزة" وسيدعو خلالها إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإسكات البنادق، لا سيما في غزة والسودان.

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وسيقوم غوتيريس بزيارة لمرافق الأونروا التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الأردن، كما"سيتناول إفطارا رمضانيا مع لاجئي فلسطين وموظفي الأمم المتحدة في عمان".


ويتوقع أن يعقد الأمين العام اجتماعات مع مسؤولين أردنيين، بحسب فرحان حق.
وسيسافر غوتيريس إلى شمال سيناء أثناء وجوده في مصر ، حيث سيزور مستشفى العريش ومن ثم إلى رفح على الجانب المصري، حيث سيجتمع مع العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة.


وفي القاهرة، سيقيم الأمين العام إفطارا رمضانيا مع عدد من اللاجئين من السودان، الذين فروا من بلادهم، حيث "سيؤكد دعواته لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك.

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