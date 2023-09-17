الأحد 17 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الأنماط التعليمية

WhatsApp Image 2023-09-17 at 1.43.59 PM (1)
محمد أبو عمارة
بقلم الدكتور محمد أبو عمارة - أمير حصل في الصف الأول على علامته 99% عندما كانت تعلّمه المس جودي ولكنه وفي الصف الثاني حصل على علامته 83% عندما انتقل إلى صف المعلمة زين ؟! فما الذي حصل هل كانت المعلمة جودي غير دقيقة في وضع العلامات  أم أن المعلمة زين لا تجيد الشرح لذلك تدهور مستوى أمير ! اضافة اعلان

راشد ، طالب مزعج وكثير الحركة وكثيراً ما تحتج المعلمات على وجوده لا وبل تشتكين منه لأنه يزعج زملائه ومن كثرة حركته فإن وقت الحصة يضيع فقط في متابعة حركات راشد ! ولكن الغريب بالموضوع أن راشد هو كابتن فريق كرة القدم وبنفس الوقت مبدع في بعض المواد ومع بعض المعلمات فما هي الخلطة السحرية التي تتبعها تلك المعلمات ؟! 

كثير من الزملاء والزميلات لا يدركون أن لكل طالب نمط معين يوافقه أكثر من غيره في التعلّم لذا فعلى المعلم المميز أن يختار النمط الأنسب لكل طالب حتى تكون كمية الفائدة من الحصة الصفية كبيرة وبعكس ذلك فإنه سوف يتم ظلم الطالب لأنه لن يتلقى التعليم المناسب له وعلى العكس ربما تصنفه المعلمات في هقل بعيد كل البعد عن الحالة الحقيقية له .
فما هي الأنماط التعلمية ؟! وماهي أنواعها ؟! دعونا نتعرف إلى هذا المجال التربوي الكبير.  

النمط التعليمي : هو طريقة التلقي عند الأطفال أي الطريقة التي يفضل فيها المتعلم أن يتلقى العلوم لذلك يجب اختيار النمط المناسب للطفل حتى يحقق أكبر استفادة .

النمط : هو كيف يستفيد الطالب من التعلم لأن لكل طالب طريقته الخاصة في اكتساب المعلومة .

فهناك طالب نعلّمه الكتابة مثلاً : من خلال الكتابة مباشرة وآخر من خلال المعجون والليجو والألعاب وآخر من خلال موسيقى وأنشودة وآخر من خلال تفريد التعليم وآخر من خلال اللعب وهكذا دواليك .

لذا فإن التعليم الاعتيادي الذي يعلّم جميع الطلبة بنفس الطريقة هو اسلوب لم يثبت نجاحه إطلاقاً فطالب متفوّق عند معلمة ما قد يصبح مهملاً وكسولاً لدى معلمة أخرى والعكس صحيح لأن النمط التعليمي للمعلمة الأولى وافق نمطه التعليمي بينما لم تنجح المعلمة الثانية في أن تكتشف نمطه التعليمي أو ربما لم يناسبه نمطها في الشرح والتدريس لذلك لم يتفوق بل وربما يتحول من ذلك الطالب المتفوق إلى ذلك الطفل المهمل والمزعج .

وأثبتت الدراسات بأن %70 من الطلبة الذين ينعتون بالكسولين هم ليسو كذلك وإنما هم طلبة لم يوافقهم نمط المعلمة التعليمي .

وأنماط التعلم متعددة حسب وجهة نظر العلماء فمنهم من اعتبرها ثلاثة ( بصري وحركي وسمعي ) ومنهم من ذهب إلى غير ذلك بأن ربطها بأنماط الذكاءات المتعددة وأنا أميل للتصنيف الأول.

النمط البصري :  
هنا المتعلم يميل بأن يرى كل ما يتعلمه بعينيه حتى يتمكن من تخزين المعلومات وعادة ما ينجذب إلى الصور والرسومات والأقلام وعادة ما يتميز هذا الطفل بذاكرة قوية ويتذكر وجوه الأشخاص وملابسهم أكتر من أسمائهم ويحفظ الطرفين من أول مرة فتجد الطفل يحفظ بيت جدّه وطرقه وهو في سن مبكّرة .

وهنا يجب على المعلم وعلى الأهل الاعتماد على التعليم بالصور والمشاهد والرسم أكثر من التلقين والسماع والوصف اللفظي . 

وعلى المعلم أن يستعين بــ :- الخرائط الذهبية
وتحديد خطوط عريضة للمادة والرسومات المائية والمخططات وتقسيم السبورة أو الدفتر إلى أقسام رئيسية مستخدماً الألوان .

لأن الطالب هنا يميل لحفظ الأشكال والرسومات وتراه يلوّن الأشياء المهمة ويستمتع بتزيين صفحة الكتاب ويميل للهدوء الذي يرافقه الخيال الواسع .

كيف نتعرف إلى الطالب البصري :
- يتابع تحركات المعلم ويهتم بمنظره ولباسه وهندامه ومكان جلوسه ويهتم بالملصقات الورقية ورسمات الجدار والألوان ويجب عند تعليم هذا الطالب استخدام الوسائل والرسومات والأفلام وعدم استخدام اسلوب المحاضرة وعند رواية قصة يجب أن يرافقها كتاب يضم صوراً أو فيلم مصوّر ويجب الابتعاد عن أسلوب السرد أو الحركة لأنه ليس من اهتمامتهم .

النمط السمعي : 
يميل إلى الإستماع ويعتمد على حاسة السمع والتخزين لديه ويعتمد على التعليمات الشفهية أكتر من المكتوبة ويميل إلى التعلم عن طريق القصة والوصف ويستمتع جداً بالتحدث إلى الآخرين .

المتعلم السمعي غالباً ما يميل للموسيقى وهو متحدث مبدع ولديه ملكات لغوية كبيرة .

كيف نتعرف إلى الطالب السمعي :
يتعلم من خلال الاستماع ، أحياناً تجده يكلّم نفسه ، يجب أن يستمع للشرح من الآخرين أو أن يشرح هو بنفسه ، يقلّد الأصوات ويجد صعوبة في التعبير الكتابي ، يدرس بأن يسمّع المادة جهراً ، يحب الخوض في المناقشات ويبدع في ذلك ولديه القدرة العالية على تكوين الصداقات وقيادة هذه العلاقات فالطالب السمعي هو طالب يتسم بالقيادة . 

أفضل الطرق للتعليم هي أسلوب المحاضرة والكتب المسموعة ، وأسلوب القصة والمناقشات وتبادل الأدوار ويتقن العمل في المجموعات وغالباً ما يكون هو القائد .

النمط الحركي أو الحسي : 
المتعلم هنا يتعلم بالحركة وأحياناً يشعر المعلمون بأنه طالب مزعج لديه فرط حركة وأحياناً ينعت بأن لديه  (AHDL) 
لأنه يسبب إزعاجاً للمعلم بل وللمدرسة ككل إلا أنه طفل طبيعي وربما لديه قدرات عقلية كبيرة ولكن الخطأ تصنيفه ربما يظلمه لأنه يصنفه ضمن خانة طلبة النشاط الزائد وربما يتم تحويله إلى طبيب نفسي أو قسم إرشاد وهو ليس بحاجة لذلك . 
 

كيف نميز المتعلم الحركي : 
يحب الرياضة والحركة و يتعلم بالعمل واللمس ، يحب المختبر والليجو والمعجون ، لديه تآزر كبير بالحركة ويستخدم لغة الجسد للتعبير بدلاً من الكلام .
ويتذكر الأحداث أكثر من كل ما يقرأ أو يدرس ، يعبر بيديه وحركة جسده ويميل لتمثيل القصص . 
ويجب على المعلمين الإكثار من مقاطع الفيديو والقيام بالرحلات الميدانية وشرح المادة بالعمل والحركة ويجب على المعلمين إشغال هذا الطالب بأعمال إدارية كأن يكون مسؤول الحضور والغياب أو عقد مجلس طلبة ، وعلى المعلم الإكثار من التعلّم بالعمل والأشغال اليدوية والقص واللصق ، لأن هذا المتعلم لا يتعلم إلا بالعمل . 
ويجب التركيز عليه في حصص التربية الرياضية والتربية المهنية لأنه غالباً ما سيبدع في هاتين المادتين .

وفي الختام أتمنى من جميع الزملاء المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور الكرام أخذ موضوع الأنماط التعليمية على محمل الجد ، لأنه قد يحدد مستقبل طفل ما ويوجهه بطريقة مميزة بل وربما يخرج أفضل ما لديه أو على النقيض ربما يخرج أسوء ما عنده .
مستقبل الأطفال رهن باختيار طريقة التعليم المناسبة له لذا علينا الإبداع في اختيار تلك الطريقة .


                                                                    
بقلم الدكتور محمد أبو عمارة
عمان

طقس معتدل حتى الأربعاء منذ7 ساعة

شاب يقوم بتوضيب الألبسة في أحد المحلات في عمان-(أرشيفية)

"السلامة والصحة المهنية" الأكثر تقصيراً في قطاع صناعة الألبسة منذ16 ساعة

وزارة التنمية الاجتماعية - (أ{شيفية)

اتفاق على مبادئ تنظيم عمل الجمعيات في البحر الميت منذ16 ساعة

مركز حماية وحرية الصحفيين يُطلق ملتقى "مستقبل الإعلام والاتصال" في دورته الأولى

"حرية الصحفيين" يُطلق ملتقى "مستقبل الإعلام والاتصال" في دورته الأولى منذ18 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إطلاق وثيقة إلكترونية للمواطنين لضبط إطلاق العيارات النارية (رابط)

إطلاق وثيقة إلكترونية للمواطنين لضبط إطلاق العيارات النارية (رابط)

منذ3 ساعة
708ef871-0d76-472e-980b-19ac86cab668

"تحولات بنية القبيلة بشرق سورية".. دراسة جديدة لمعهد السياسة والمجتمع

منذ3 ساعة
download

الحبس سنة لـ 4 محتالين انتحلوا صفة دبلوماسيين بالسفارة الإسرائيلية

منذ4 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-16 at 1.55.28 PM

إشهار شبكة العمل المدني في الأردن

منذ4 ساعة
مبنى وزارة الصحة - (أرشيفية)

وفد أردني يشارك المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية في مصر

منذ5 ساعة
الأزمات ينفذ التمرين الوطني درب الأمان 3

الأزمات ينفذ التمرين الوطني درب الأمان 3

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

عندما يصرح وزير التربية والتعليم العالي: اختلالات التخصصات الطبية

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

السفر نحو الشرق

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

إسرائيل تزج بإيران في حسابات الأردن

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

فشل دمج المؤسسات المستقلة

سلامة الدرعاوي |اليوم

منظومة الحماية الاجتماعية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل المطلوب تمرين وهمي أم محاكاة حقيقية؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات | منذ16 ساعة
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات | منذ19 ساعة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 