الأهمية والغموض وانتشار الشائعة

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ممدوح سليمان العامريتنطلق الشائعة من واقع المجتمع الذي تبث فيه، وتأخذ حاجات الأفراد بعين الاعتبار عند بثها، وهي تتسم بطابع الغموض والأهمية، كونها لا تُنسب الى مصدر واضح ومحدد، وذلك لأن الغموض يولّد الشك كما أن الأهمية تحفز الجمهور على متابعتها وترديدها، وهذا هو المطلوب لنجاح مقاصدها.والشائعة عادة ما تُؤلف ويجري العمل على فبركتها من خبر لا أساس له من الصحة، أو خبر قد يكون فيه شيء من الصحة، وتكون دائماً موجزة ليسهل نشرها وتروجيها.أوضح علم النفس أن الشائعة هي عبارة عن تنفيس للمشاعر المكبوتة، حيث يرى فيها الفرد ما ليس موجوداً في غيرها؛ وهي تنجح دائماً في بثّ سمومها وإثارة الصراعات والفتن، لأن مروّجي الشائعات يقدّمون الشائعة بصورة برّاقة، فلا تخرج إلا بعد حبكة وصياغة واختيار جيّد للكلمات والزمن لتفرض نفسها بقوة على الرأي العام.تتعرّض الشائعات أثناء انتقالها وحركتها الى عملية تحوير، وهذا التحوير أو ما يسمى بالتطعيم يستفيد منه مروّجو الشائعات، لأن عملية التحوير تخدم الهدف الذي من أجله تمّ إطلاق الشائعة، والشائعات تختلف باختلاف المواقف، فهنالك الشائعات السوداء، وهي تحمل طابع التشاؤم وتكون سريعة الانتشار والهدف منها إرباك الخصم وشق وحدة الصف الوطني، أما الشائعات البيضاء، فهي تدعو الى التفاؤل وتثبيت الثقة في النفوس وتقوية العزائم.وبعض الشائعات تمتلك من القوة ما يزيد من الحالة الانفعالية للفرد، والمعروف أن الانفعال يزيد من الحساسية النفسية عند الأفراد ويخلق البلبلة في الرأي العام، وقد قيل فيها، أنها أفضل أسلوب مدمّر استخدم في الحروب، وسلاح مدمّر من أسلحة الحرب النفسية.ونذكّر بأن الغموض في الشائعة يساعد في انتشارها ويعطي للناس فرصة أكبر في تصديقها، ولا يمكن الاستهانة مطلقاً بخطورة الخلفية التي تتركها الشائعة وراءها. وحتى نحد من الشائعة وخطرها على المجتمع، لا بد من التعاون الوثـيق بين الحكومة والمواطـن لمحاربتـها بإظـهار الحقيـقة والدوافـع التي كانت وراء اختلاقها، كما يجب على المختصين تلقي الشائعة بدون انفعال، ومناقشتها، وتحديد مصدرها، والإبلاغ عنها، لتنبيه المواطنين لعدم ترديدها، فهذا يحد من سريانها وانتشارها ويؤدي إلى دفنها في مهدها.