الأوبئة والأمراض السارية يوقع مذكرة تفاهم للتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض في أميركا

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وقعت رئيسة المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية الأستاذة الدكتورة رائده القطب، خلال الزيارة الرسمية التي ينفذها وفد رسمي، مذكرة تفاهم مع مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأميركية، لتعزيز التعاون المشترك تماشياً مع مهام وأهداف المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ولتعزيز الشراكات والتعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية في مواجهة التحديات والأحداث الصحية، والاطلاع على التجارب والخبرات الأميركية في مجال تعزيز قدرات الصحة العامة، وخطط التعامل مع الأمراض والأوبئة والتهديدات الصحية في ظل تصاعد التحديات العالمية المتعلقة بالأمراض المعدية والأوبئة، وتأكيدا لأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الصحة العامة، وتبادل المعلومات الحديثة والتحليلات الوبائية والتدريب والتطوير في المجالات المتعلقة بمكافحة الأمراض والتصدي للأوبئة وتطوير قدرات الكوادر الصحية، وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة، وإجراء الأبحاث وتقييم السياسات الصحية، وتعزيز أنظمة الرصد الوبائي والمخبري وتطوير نظم إدارة وضمان الجودة.وقالت رئيسة الوفد القطب إن هذا التعاون المشترك مع مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض الأميركية يعتبر إنجازا على المستوى الدولي والوطني لأنه يأتي بهدف الاطلاع على التجارب والخبرات المتنوعة في تعزيز قدرات الصحة العامة، وخطط التعامل مع الأوبئة والتهديدات الصحية، إضافة إلى التعرف على أساليب تحقيق السلامة والأمن البيولوجي وتطوير خطط التأهب لحالات الطوارئ، وأساليب وإجراءات تحقيق الأمن الصحي العالمي، مبينة أن المذكرة تفتح الباب إلى المزيد من التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات خلال السنوات المقبلة.وأشارت إلى أن المركز سوق يشهد في الأشهر المقبلة توقيع اتفاقيات تعاون وتبادل خبرات ودعم مع جهات دولية متعددة تقدمت بطلب للتعاون مع المركز، وبينت أن المركز خلال الأشهر السابقة وقع اتفاقيات تعاون مع جامعات ومؤسسات وطنية ذات علاقة وأنه خلال الأيام المقبلة سوف يتم توقيع اتفاقيات مع جهات محلية لتعميق مبدأ التشاركية لتحقيق أهداف ومهام المركز وما تتطلبها مصلحة المحافظة على الصحة العامة.