الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الأوبئة والأمراض السارية يوقع مذكرة تفاهم للتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض في أميركا

الأوبئة والأمراض السارية يوقع مذكرة تفاهم للتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض في أميركا
الأوبئة والأمراض السارية يوقع مذكرة تفاهم للتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض في أميركا
وقعت رئيسة المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية الأستاذة الدكتورة رائده القطب، خلال الزيارة الرسمية التي ينفذها وفد رسمي، مذكرة تفاهم مع مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأميركية، لتعزيز التعاون المشترك تماشياً مع مهام وأهداف المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ولتعزيز الشراكات والتعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية في مواجهة التحديات والأحداث الصحية، والاطلاع على التجارب والخبرات الأميركية في مجال تعزيز قدرات الصحة العامة، وخطط التعامل مع الأمراض والأوبئة والتهديدات الصحية في ظل تصاعد التحديات العالمية المتعلقة بالأمراض المعدية والأوبئة، وتأكيدا لأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الصحة العامة، وتبادل المعلومات الحديثة والتحليلات الوبائية والتدريب والتطوير في المجالات المتعلقة بمكافحة الأمراض والتصدي للأوبئة وتطوير قدرات الكوادر الصحية، وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة، وإجراء الأبحاث وتقييم السياسات الصحية، وتعزيز أنظمة الرصد الوبائي والمخبري وتطوير نظم إدارة وضمان الجودة.اضافة اعلان

وقالت رئيسة الوفد القطب إن هذا التعاون المشترك مع مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض الأميركية يعتبر إنجازا على المستوى الدولي والوطني لأنه يأتي بهدف الاطلاع على التجارب والخبرات المتنوعة في تعزيز قدرات الصحة العامة، وخطط التعامل مع الأوبئة والتهديدات الصحية، إضافة إلى التعرف على أساليب تحقيق السلامة والأمن البيولوجي وتطوير خطط التأهب لحالات الطوارئ، وأساليب وإجراءات تحقيق الأمن الصحي العالمي، مبينة أن المذكرة تفتح الباب إلى المزيد من التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات خلال السنوات المقبلة.

وأشارت إلى أن المركز سوق يشهد في الأشهر المقبلة توقيع اتفاقيات تعاون وتبادل خبرات ودعم مع جهات دولية متعددة تقدمت بطلب للتعاون مع المركز، وبينت أن المركز خلال الأشهر السابقة وقع اتفاقيات تعاون مع جامعات ومؤسسات وطنية ذات علاقة وأنه خلال الأيام المقبلة سوف يتم توقيع اتفاقيات مع جهات محلية لتعميق مبدأ التشاركية لتحقيق أهداف ومهام المركز وما تتطلبها مصلحة المحافظة على الصحة العامة.
وفاة الأديب والمناضل العربي سويلم نصير- تفاصيل الجنازة

وفاة الأديب والمناضل العربي سويلم نصير- تفاصيل الجنازة 11 تموز 2023

WhatsApp Image 2023-07-11 at 11.31.37 AM (1)

مباحثات رسمية بين الصفدي وآل الشيخ بمقر مجلس الشورى السعودي 11 تموز 2023

WhatsApp Image 2023-07-11 at 11.18.24 AM

"الأمن العام" يحذر من موجة الحر المقبلة 11 تموز 2023

إدراج "مشروع الزراعة بدون تربة" على منصة استثمر

إدراج "مشروع الزراعة بدون تربة" على منصة استثمر 11 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الصفدي يختتم زيارة الرياض بلقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

الصفدي يختتم زيارة الرياض بلقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

منذ6 ساعة
استمرار تصدير الأغنام للأسواق السعودية

استمرار تصدير الأغنام للأسواق السعودية

منذ6 ساعة
حجز 38 سيّارة فارهة أجنبية أُدخلت لغايات التأجير بشكل مخالف

حجز 38 سيّارة فارهة أجنبية أُدخلت لغايات التأجير بشكل مخالف

منذ7 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-12 at 12.10.13 PM

3 مذكرات تفاهم بين اتحاد الجامعات العربية و"العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية"

منذ7 ساعة
5d4084a683a50

دعوة أوروبية جديدة للأردن لإلغاء عقوبة الإعدام لـ"عدم إنسانيتها"

11 تموز 2023
عدم المسؤولية لنائب اتهم بذم فنان

عدم المسؤولية لنائب اتهم بذم فنان

11 تموز 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تصغير أكتاف.. لماذا؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

تهديدات على الأمن الوطني الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذه العقدة التي تستحكم بنا

ماهر أبو طير |اليوم

نون الغواية

نادر رنتيسي |اليوم

انهيار السلطة "زعتري 2"

سائد كراجة |اليوم

الحكومة والرياضة

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات | منذ21 ساعة
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
 