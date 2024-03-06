الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأوقاف تُحذر من التعامل مع مروجي تأشيرة الحج المخالفة

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مبنى وزارة الأوقاف
حَذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين من التعامل مع بعض الأشخاص الذين يَدّعُون توفير تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعوديّة الشقيقة بهدف أداء فريضة الحج.     اضافة اعلان
وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أن تأشيرة الزيارة لا تُمكن حاملها من أداء فريضة الحج، مُحذرةً من وقوع بعض المواطنين بالاستغلال من قبل بعض الأشخاص لمحاولة أداء الفريضة بطرق غير قانونية، فضلاً عن أنهم لن يتمكنوا من الحصول على أي خدمات في المشاعر ويجعلهم ضحيةً لعمليات غُبن وخِداع من قبل بعض الأشخاص.

|كما أشارت وزارة الأوقاف إلى أن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أكدت في وقت سابق أن تأشيرة الزيارة بما فيها التاشيرة المخصصة لأداء مناسك العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحج، ويتوجب على حاملها المغادرة بعد انتهاء اداء المناسك والزيارة .
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