الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
أخبار محلية
الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
4:29 م
الأوقاف: 22250 مسجلا للحج ولا تمديد للتسجيل
الأوقاف: 22250 مسجلا للحج ولا تمديد للتسجيل
قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إن عدد المسجلين لأداء فريضة الحج بلغ 22250 شخصاً، وأنه لم يطرأ أي زيادة على كوتا الحج المخصصة للأردن، والبالغة 8 آلاف حاج.
اضافة اعلان
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، عدم تمديد التسجيل الأولي لموسم الحج لهذا العام، مشيرا إلى أن إعلان أسماء المقبولين لأداء الفريضة لهذا العام سيتم حين الإنتهاء من الترتيبات لموسم الحج المقبل.
Copy
اقرأ أيضا
المستقلة للانتخاب: سجل الأحزاب هو المرجع الوحيد لاعتماد تاريخ الانتساب
منذ 20 دقيقة
سنة حبس لشخص انتحل صفة "مفتش حكومي"
منذ 54 دقيقة
العيسوي يلتقي وفدا أكاديميا من قبيلة بني حسن وممثلين عن منطقتي حي نزال والياسمين
منذ 59 دقيقة
الشؤون الفلسطينية تبدأ باستقبال طلبات المكرمة الملكية الخاصة بشهر رمضان
منذ1 ساعة
الملك يعزي رئيس الوزراء الياباني بضحايا الزلزال
منذ2 ساعة
التربية تعلن قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين
منذ3 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
جنود إسرائيليون يحكون مجريات مواجهة مع المقاومة (فيديو)
العرب والعالم
|
منذ 8 دقيقة
بعد سلسلة من الهزائم.. برمنغهام يقيل روني
الرياضة
|
منذ 18 دقيقة
المستقلة للانتخاب: سجل الأحزاب هو المرجع الوحيد لاعتماد تاريخ الانتساب
أخبار محلية
|
منذ 20 دقيقة
19.7 مليار دينار قيمة الأوراق المالية العام الماضي
الاقتصاد المحلي
|
منذ 26 دقيقة
مانشيني يختار قائمة المنتخب السعودي النهائية لكأس آسيا
الرياضة
|
منذ 42 دقيقة
سنة حبس لشخص انتحل صفة "مفتش حكومي"
أخبار محلية
|
منذ 54 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
تساؤلات خطيرة لا يجيب عنها أحد
ماهر أبو طير
|
اليوم
عام يُغاث فيه الغزيون
محمود الخطاطبة
|
اليوم
إصلاح المؤسسات المستقلة
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
ربع قرن من عهد الملك.. كيف نقرؤها؟
سميح المعايطة
|
اليوم
ترجمات
حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي
ترجمات
|
27 كانون الأول 2023
حنين إلى مشرق ضائع
ترجمات
|
31 كانون الأول 2023
أي مجال للتفكير بعد غزة؟
ترجمات
|
31 كانون الأول 2023
التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال"
ترجمات
|
30 كانون الأول 2023
الطنطورة: الماضي والحاضر
ترجمات
|
29 كانون الأول 2023
إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية
ترجمات
|
27 كانون الأول 2023