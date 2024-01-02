الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
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الأوقاف: 22250 مسجلا للحج ولا تمديد للتسجيل

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الأوقاف: 22250 مسجلا للحج ولا تمديد للتسجيل
قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إن عدد المسجلين لأداء فريضة الحج بلغ 22250 شخصاً، وأنه لم يطرأ أي زيادة على كوتا الحج المخصصة للأردن، والبالغة 8 آلاف حاج.اضافة اعلان

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، عدم تمديد التسجيل الأولي لموسم الحج لهذا العام، مشيرا إلى أن إعلان أسماء المقبولين لأداء الفريضة لهذا العام سيتم حين الإنتهاء من الترتيبات لموسم الحج المقبل.
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