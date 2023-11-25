الأولويات الوطنية.. ومراجعة الاتفاقيات

د. ابراهيم بدران

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أحسنت الحكومة الأردنية حين أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وبصريح العبارة، ان الاتفاقيات مع إسرائيل قد علاها الغبار. بمعنى أنها ليست فاعلة نظراً لما قامت وتقوم به إسرائيل من نقض صريح لهذه الاتفاقيات، وعدم الالتزام بما ورد فيها. وإذا كان هناك شكوك لدى البعض قبل 7 اكتوبر، حول خطورة وحشية السياسة الإسرائيلية التوسعية الجشعة، ظنا منهم أنه يمكن الثقة بها والاعتماد عليها في الماء والغاز والنقل والتصنيع، حيث دافع بعض المسؤولين باستماتة عن تلك الاتفاقيات، فقد جاءت أحداث الخمسين يوما الماضية، حين قطعـت إسرائيل الماء والكهرباء والغذاء والدواء عن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وكذلك جزئيا في الضفة الغربية، جاءت الأحداث لتثبت بشكل قاطع أن الغطاء الأميركي الأوروبي سرعان ما ينسحب استجابة لإسرائيل، والتي هي مستعدة للقيام بأي إجراء يحقق لها أهدافها، رامية بعرض الحائط بأي اتفاقيات أو قوانين أو مواثيق ثنائية أو جماعية أو دولية. بل اثبتت انها تستخدم أساسيات الحياة الإنسانية كجزء من ترسانة الاسلحة وبنك الأهداف التي توظفها من أجل التوسع والاستيلاء على الأرض والتهجير، والذي هو حرب ديموغرافية ضد الأردن ومصر، كما أعلن الملك عبدالله الثاني. بل ان أحد الوزراء في حكومة نتنياهو هدد بتعطيش الأردن، أي قطع المياه والطاقة (الغاز)، حتى لا تتمكن الأردن من توفير المياه اللازمة لمواطنيها.وهكذا نحن أمام كيان سياسي لا يوثق به، إذ يهدد زعيمه بمحو المقاومة من الوجود، ويدمر جيشه المعتدي البنية التحتية بكاملها في غزة وفي مخيم جنين وغيره من الأماكن في الضفة الغربية المحتلة، ويطالب وزير ثان باستخدام القنبلة النووية ضد الفلسطينيين في غزة، ووزير ثالث يهدد بتعطيش الأردن، ووزير رابع يصف العرب الفلسطينيين بالحيوانات، ووزير خامس يخير الفلسطينيين بين الاستسلام أو الهجرة أو الموت، ويرفع خريطة الأردن كجزء من إسرائيل، ووزير خامس يسلح المستوطنين ليكثفوا إعتداءاتهم، وغيرذلك الكثير.هل يمكن الاطمئنان إلى الاتفاقيات المعقودة مع هذا الكيان في قطاعات تشكل العمود الفقري للأمن الوطني كالماء والطاقة والسكة الحديد والصناعة؟.ومن هنا فقد ذهب الملك عبدالله الثاني ليؤكد للحكومة على أهمية المياه وضرورة الاستعجال بالمشاريع الخاصة بها، وبالدرجة الأولى الناقل الوطني الذي له أولوية قصوى، رغم أن البحث فيه يعود لسنوات طويلة.ومع التقدير للجهود المكثفة لوزارة المياه، يتساءل المواطن لماذا هذا التأخير في مشروع حيوي يتعلق بالمياه في بلد لا يتعدى نصيب الفرد من المياه 16 % من مستوى خط الفقر المائي؟ الحكومات المتعاقبة، تلجأ وبشكل تقليدي الى «اشكالية التمويل وعدم توفر الممولين». وهذا كله لا يخدم المصلحة الوطنية أبدا. لقد آن الآوان أن تعتمد الدولة على شعبها في كل شيء، بما في ذلك التمويل. وهنا نبين ما يلي أولا: يجب تقسيم مشروع الناقل الوطني إلى قسمين على الأقل: الأول يتناول محطة التحلية وملحقاتها ويمكن تقسيمها إلى محطتين أو ثلاث، والثاني يتناول الخط الناقل من العقبة الى عمان وبطول يقرب من 420 كيلو مترا.ثانياً: المبادرة فوراً الى انشاء شركتين مساهمتين عامتين احداهما لمحطات التحلية والثانية للخط الناقل، ودعوة المواطنين والشركات الكبرى والبنوك وصناديق الحكومة للمساهمة في رأس مال الشركتين والمبادرة في إحالة العطاءات والتنفيذ.ولا ننسى أن المبدأ الذي التزم به نتنياهو منذ سنوات: «ليس هناك حل سياسي للمسألة الفلسطينية ولكن هناك حل اقتصادي يساعد على تحسين ظروف المعيشة». واقنع الإدارة الأميركية بهذا المبدأ، وراح يضغط على الأميركيين ليساعدوه في تعميم فكرة الحل الاقتصادي مع الدول العربية كما تجلى في عهد ترامب، وتكون الآلية لتنفيذ المبدأ هي تمكين إسرائيل، مباشرة أو من خلال الأميركان، من المفاصل الأكثر حيوية للدول العربيةوخاصة المجاورة لها. وبالتالي يكون وراء التطبيع أو قبله «جزرة أو عصاة». وذلك ما يلوح به نتنياهو وشركاؤه في واشنطن.ولذا ضغطت الولايات المتحدة الأميركية على شركة بريتش بتروليوم عام 2014 لتنسحب فجأة من أعمالها بالتنقيب عن الغاز في منطقة الريشة، ليتبع انسحابها ضغط تشجيعي أميركي لتوقيع رسالة نوايا بين الأردن وإسرائيل من خلال شركة نوبل اينرجي على تزويد الأردن بالغاز من إسرائيل، وليتم توقيع الاتفاقية السرية آنذاك عام 2016، وليبدأ الغاز الإسرائيلي بالوصول إلى الأردن عام 2020. وكان قد سبق ذلك استيراد شركة البوتاس الأردنية للغاز من إسرائيل. وفي عام 2021 ضغطت الولايات المتحدة على الاردن مرة ثانية لتوقيع رسالة نوايا «الكهرباء مقابل الماء» بين إسرائيل والأردن، وتم توقيع الرسالة في الامارات، ووقعت الولايات المتحدة كشاهد. والاتفاقية إذا تم تنفيذها تمكن اسرائيل من أهم عنصرين للحياة المدنية المعاصرة وهما الماء والكهرباء (من خلال الغاز). ان كمية المياه التي ستصدرها إسرائيل من محطات التحلية الخاصة بها ستعادل 20 % من احتياجات الأردن المائية، في حين أن كمية الكهرباء التي ستزودها لإسرائيل ستعادل 1.4 % من احتياجاتها من الكهرباء، وبذا لن تكون هناك قوة ضغط للأردن على إسرائيل.من جانب ثالث فإن العمل في بناء خط سكة حديد، يعرف رسميا باسم سكة حديد الشمال، يبدأ من حيفا ليمر في الأردن فالسعودية فالإمارات والذي خصصت له إسرائيل 25 مليار دولار يسير العمل فيه كالمعتاد.اليوم وإسرائيل تقوم بما تقوم به في غزة والضفة الغربية والضغط على الفلسطينيين في كل اتجاه ليخرجوا إلى الأردن ومصر في إطار الحرب الديموغرافية غير المعلنة، هل تبقى الاتفاقيات على حالها؟ هل يبقى الاعتماد على الغاز الإسرائيلي دون بدائل؟ وهي متاحة بالغاز السائل والصخر الزيتي والتوسع بالطاقة المتجددة؟ ويدعي بعض منظري التقاعس أن الغاز الإسرائيلي يوفر علينا 300 مليون دينار سنويا. وإذا سلمنا بذلك، وهو غير صحيح، ألا يستحق الأمن الوطني مثل هذا المبلغ حتى لا نقع فريسة للابتزاز الإسرائيلي؟؟ إن تأكيدات الملك وموقف الشعب الأردني يجب أن تأخذها الحكومة مأخذا عمليا جاداً وفي الاطار التالي أولا: تجميد معاهدة السلام لأن إسرائيل تنقضها كل يوم ثانياً: الإسراع في مشروع الناقل الوطني ومحطة تحلية العقبة كمشروعين متكاملين وليس مشروعا واحداً وبتمويل وطني من الحكومة والشركات والبنوك والمواطنين والإبتعاد عن صفقات «البناء والتشغيل والتسليم B.O.T.» ثالثاً: الغاء رسالة النوايا حول الكهرباء مقابل الماء واعتبارها لاغية. رابعاً: ايقاف العمل بخط سكة حديد الشمال إلى أن يتم إعطاء الفلسطينيين حقهم في دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.ذلك أن الحرب على غزة هي حرب على القضية الفلسطينية بكاملها في محاولة خبيثة لتصديرها إلى الأردن ومصر، وإن الأردن بمواقفه المشرفة إزاء القضية، والشعب الأردني ومواقف وتوجيهات الملك والبرلمان، كلها تدفع باتجاه الحرص على الأمن الوطني من الغدر والإبتزاز، وبالتالي الاعتماد على الذات واعطاء المشاريع الحيوية الاولوية، من خلال القدرات والتمويلات الوطنية.