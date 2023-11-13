الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الإسكان والتطوير الحضري تفوز بجائزتي منظمة المدن العربية

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الإسكان والتطوير الحضري
حصدت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المركز الثاني والثالث في جوائز الدورة الرابعة عشرة لجائزة منظمة المدن العربية التي أعلنت نتائجها خلال مؤتمر صحفي بمقر الجائزة في مدينة الدوحة بدولة قطر.اضافة اعلان
وعلى مستوى جائزة المدينة المبدعة التي تقدم لها 5 مشاركات، فازت المؤسسة بالمركز الثاني، وعلى مستوى جائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي التي تقدم لها 6 مشاركات من مدن عربية مختلفة، فازت المؤسسة بالمركز الثالث.
يشار إلى أن الجائزة تهدف إلى حث المدن العربية على التجديد والابتكار، ارتكازا على الطابع المعماري العربي الإسلامي في العمارة المعاصرة، والحفاظ على هوية المدينة العربية وتراثهـا، وتشجيع المهندسين والمخططين العرب للحفاظ على البيئة والتصدي للملوثات، وتكريس الاهتمـام بالتخضير وتجميل المدن، وانتهاج الخطط العلمية في إضـفـاء البهجـة والجمال على المدينة.
--(بترا)

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