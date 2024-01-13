الإسناد الأميركي البريطاني.. وإنقاذ المشروع الصهيوني

د. إبراهيم بدران

اضافة اعلان

لعل الزيارة الرابعة إلى منطقة الشرق الأوسط التي قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والتصريحات التي خرج بها على العالم، تشير بقوة إلى أن أميركا تعمل مع الكيان الإسرائيلي المحتل على تجديد المشروع الصهيوني كما يراه اليمين الإسرائيلي المتطرف من أمثال بن غفير وسموتريتش. ففي هذه الزيارة، وبعد 100 يوم على طوفان الأقصى، واستشهاد أكثر من 27 ألف فلسطيني في غزة والضفة الغربية، وإصابة أكثر من 62 ألف مواطن بريء، وبعد تدمير 80 % من المباني وكافة المرافق في قطاع غزة، وايقاع مليونين من الأبرياء في براثن الجوع والمرض والبرد والعطش، واغتيال 115 صحفيا وقتل 260 من موظفي المنظمات الدولية، بعد كل ذلك جاء بلينكن، اليهودي الصهيوني كما أعلن عن نفسه في الزيارة الأولى، ليركز على نقاط ست رئيسة: الأولى: التأكيد بأن الولايات المتحدة ليس لديها اعتراض على استمرار الحرب ضد غزة، ولكن تطالب بتخفيف الأضرار على المدنيين». الثانية: التباكي على خسائر إسرائيل يوم 7/10 والتألم إلى درجة التأوه على الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، وبعدهم عن عائلاتهم المسكينة. أما آلاف الأسرى وعشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين فلا ذكر لهم، ولم يلفتوا انتباهه من قريب أو بعيد. الثالثة: تحميل مسؤولية قتل إسرائيل للأبرياء من الأطفال والنساء الفلسطينيين وتبرير ضرب المستشفيات وتدمير البيوت والمدارس للمقاومة الفلسطينية «لأنها لم تعلن استسلامها في اليوم الأول للحرب ولم تسلم أسلحتها وقادتها إلى إسرائيل» فور بدء الهجوم الإسرائيلي. الرابعة: الاجتماع مع القادة العسكريين الإسرائيليين وتشجيعهم على الابتعاد عن توسيع رقعة الحرب شمالا باتجاه لبنان وعدم فتح جبهات جديدة وخاصة مع إيران، لتكون توريطا لأميركا وهروبا من وصمة الهزيمة لنتنياهو ومن معه. الخامسة: التأكيد على أهمية اندماج إسرائيل في المنطقة وتطبيع الدول العربية لعلاقاتها معها حتى ينعم الجميع بالسلام كما تريده إسرائيل وتشعر بالأمن. السادسة: التهديد لحزب الله والحوثيين إذا استمروا في ضرب أهداف إسرائيلية في محاولة منهم للتخفيف عن المقاومة الفلسطينية. في حين أن إيقاف الحرب على غزة يعيد المنطقة للهدوء.أما الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية فكان لهم من بلينكن مجرد العبارات الدبلوماسية التي لا تعني عمليا أي شيء ذي قيمة، مثل حل الدولتين وتسهيل مرور المساعدات، وعدم التهجير.أما عشرات الآلاف من الشهداء والأبرياء وتدمير كل ما في القطاع واقتحامات المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية والأقصى في الضفة الغربية فلم يكن له ذكر ولا مكان له في عقل بلينكن والإدارة الأميركية. بل ذهب الرياء والتماهي معالأكاذيب الإسرائيلية إلى درجة أن يقول بلينكن «إنه لم يشاهد ما يشير إلى عمليات إبادة جماعية أو مجازر أو عقاب جماعي». وقد استمر البيت الأبيض بنفي أي دلائل على الإبادة الجماعية. هذا في حين قال الرئيس الإسرائيلي هيرتزوغ أمام بلينكن «لا يوجد شيء أكثر وحشية من إقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة». وهذه نظرية لم يجرؤ هتلر على القول بها وهي «أن يكون تقديم المجرم للعدالة أكثر وحشية من الجريمة نفسها». إن ما يحلم به اليمين الإسرائيلي يتمثل في نجاح «مشروع التهجير للفلسطينيين في كل من غزة والضفة حتى تنتهي إسرائيل من ابتلاع كامل أرض فلسطين التاريخية». وهنا قال بلينكن «نحن (أميركا) مستعدون للمشاركة في إعادة الإعمار في غزة وسنعمل على تمكين الفلسطينيين من الهجرة برغبتهم كما فعلنا في سورية وفي أوكرانيا». ماذا يريد المشروع الصهيوني أكثر من ذلك؟ إسناد أميركي بريطاني في كل مكان، تزويد بالمال والسلاح والمعدات والخبراء، العمل على هجرة الفلسطينيين، حماية إسرائيل من أي تدخل من دول المنطقة، والضغط باتجاه قبولها واندماجها.وهنا جاء المؤتمر الثلاثي الذي استضافه الملك عبدالله الثاني في العقبة ليكون ردا فوريا على تصريحات بلينكن ورفضا قاطعا لما جاء يبشر به، والتأكيد على وقف الحرب أولا ورفض التهجير، ووحدة الضفة وغزة، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وحق الفلسطينيين بدولة مستقلة على ترابهم الوطني. رغم ادعاءات إسرائيل بأن حل الدولتين غير ممكن.ومع هذا لا بد من التأكيد بأن الموقف يحتاج إلى عمل عربي ودولي أكثر فاعلية للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف الحرب فورا، والتخلي عن أحلام السيطرة والتوسع والهروب إلى الأمام. ذلك أن انتخابات الرئاسة الأميركية بعد عشرة أشهر وانشغال الأميركيين واستغراقهم فيها، سوف يحفز المساومات الصهيونية على المرشحين الذين سيتنافسون في تقديم الوعود لإسرائيل، ضاربين بعرض الحائط في كل القيم والمواثيق الدولية والإنسانية. وهذا يستدعي أن يستيقظ العرب من سباتهم وتراخي أعصابهم إزاء التوحش الصهيوني الذي ينهش الأراضي العربية بأنياب أميركية بريطانية. وهنا لا بد من التأكيد على عدد من النقاط على النحو التالي. أولاً: عقم الرهان على الوقت. حيث يراهن بعض العرب أنه مع الوقت ستقف الحرب على غزة وتهدأ الأمور، في حين تراهن إسرائيل وأميركا على الوقت لكسر شوكة المقاومة واستسلامها. وبطبيعة الحال كلا الرهانين بائسان. ثانياً: على الدول العربية أن تقفز عن أحقاد وخلافات الماضي التي أوغلت في «تصنيف المقاومة إلى فئات معنا أو ضدنا». وبالتالي النظر إلى ما يجرى أنه مقاومة وطنية فلسطينية صادقة يتحتم على الجميع دعمها حتى النصر. وبعد ذلك فليرجع إلى قصص الماضي من يشاء. ثالثاً: تقديم الدعم الحقيقي المادي والمعنوي والقانوني للشعب الفلسطيني بكل الوسائل والسرعة الممكنة، كما تفعل الأردن، لإيصال المعونات وكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة والضفة الغربية، وإنشاء صندوق عربي لدعم المقاومة رابعاً: تخفيف الاعتماد على أميركا والتوجه نحو الشرق، ومشاركة جنوب أفريقيا في دعواها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل من خلال المساهمة في تقديم الوثائق والمرافعات أمام المحكمة كما التزم الأردن بذلك. خامساً: مطالبة الولايات المتحدة بإصدار وثيقة تلتزم فيها بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع في فترة زمنية محددة. سادساً: إعلان السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن إدارة جديدة توافقية تشمل ممثلين عن جميع الفصائل لتكون هي التي تتولى الانتقال إلى المرحلة الجديدة. سابعاً: التواصل العربي الحثيث مع مختلف دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، على غرار ما فعلت إسبانيا وبعض الدول الأخرى، وعدم الانسياق وراء خصومات إقليمية تحركها إسرائيل وأميركا بهدف إبعاد الأنظار عن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة.وأخيراً فإن إنجازات المقاومة المتميزة رغم التضحيات الكبيرة تبشر بمرحلة جديدة عمادها إفشال المشروع الصهيوني التوسعي، وإقامة الدولة الفلسطينية خلال فترة زمنية محدودة، وإعادة الإعمار لما دمرته إسرائيل. وبالتالي إعطاء الفرص للمنطقة لتنعم بشيء من الاستقرار الحقيقي القائم على العدل واسترداد الحقوق.