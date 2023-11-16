الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الإصلاح النيابية" تدين الاعتداء الصهيوني الغاشم على "الميداني الأردني" في غزة

مجلس النواب - (أرشيفية)
مجلس النواب - (أرشيفية)
تدين كتلة الإصلاح النيابية بأشد العبارات وأقصى درجات الغيظ الاعتداء الجبان الآثم والقصف الذي وقع في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة على يد العدو الصهيوني، والذي نتج عنه إصابة عدد من أبناء قواتنا المسلحة الأردنية العاملين في المستشفى.اضافة اعلان

إن المستشفى الميداني الأردني عنوان حضور أردني للقيام بالواجب الشرعي تجاه أهلنا وإخوتنا الصامدين في غـ.ـزة هاشم، غزة العز والمجد والتضحيات التي تتعرض لجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في ظل صمت الشرعية الدولية الظالمة، وإن العاملين فيه طوال مدة وجوده منذ العام ٢٠٠٩ يؤدون واجبهم بكل شجاعة واقتدار، وهم امتداد لرسالة حملتها أجيال من إخوتهم الجنود بكل أمانة، ودافع عنها الأبطال على أسوار القدس وفي معركة الكرامة، ولن تثنيهم أساليب الترهيب والتهديدات والقصف عن واجبهم ومهمتهم العظيمة المشرفة.

إننا أمام هذا المشهد الجديد من وحشية العدو الصهيوني وجرائمه المتواصلة تجاه أهلنا في غزة نطالب الحكومة بالعمل على أخذ الخطوات اللازمة والعملية السريعة لردع العدو ووقفه عند حده، وأن تضاعف جهودها العربية والدولية لوقف الحرب وسيل الدماء في قطاع غزة.

كما نطالب الحكومة بقطع العلاقات مع العدو الصهيوني ووقف وإلغاء كافة الاتفاقيات التطبيعية مع العدو الصهيوني فورا.

إننا نقف صفا واحدا خلف كل جهد حقيقي لمواجهة الإرهاب الصهيوني والتصدي له، وإن الإدانة الحكومية لما جرى لا تكفي وحدها ولا تفي، وإن اللحظة الراهنة تستدعي خطوات متقدمة تتناسب ومستوى الحدث، وتصون الدم الأردني الطاهر وتحفظ أرواح أبناء القوات المسلحة، كما تصون وتحفظ دم وأرواح أهلنا العزيزة في غـ.ـزة هاشم.

إن الحكومة مطالبة بتقديم شكاوى لدى الجهات والمنظمات والمحاكم الدولية المختصة ضد جرائم العدو الوحشية في قطاع غزة، ومن ضمنها جريمة الاعتداء على كوادر المستشفى الميداني الأردني، فما يجري من جرائم وتعديات فاق ما عرفه البشر من وحشية، ومن شأنها الاخلال بالأمن والسلم العالميين، وهي تثبت أن هذا العدو مستمر في خرق كافة التشريعات والعهود والمواثيق الدولية. 

ختامًا، نزجيها تحية اعتزاز وإكبار وفخار للأشاوس الأبطال في المستشفى الميداني الأردني، ونسأل الله الشفاء العاجل لجرحاهم والسلامة لهم.

الرحمة للشهداء في غزة الصمود، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى، والنصر للمقاومة...

وحفظ الله الأردن درعا وسندا لأمته وطنا عزيزا حرا ترعاه عناية الرحمن.

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