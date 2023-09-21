الإعلان عن أسماء الطلبة المرشحين في "نسيبة المازنية" و"رفيدة الأسلمية" اليوم

وقد بلغ عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول (535) طالباً وطالبة موزعين ما بين (279) طالباً وطالبة في كلية رفيدة الأسلمية، و (256) طالباً وطالبة في كلية نسيبة المازنية، وذلك من أصل (4152) طالباً وطالبة تقدموا بطلبات للالتحاق بالكليتين، وانطبقت عليهم الشروط وسددوا رسم طلب الالتحاق.
وحرصاً من وحدة تنسيق القبول الموحد على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية فإن الوحدة ستعلن على موقعها الإلكتروني/قسم قبول طلبة الدبلوم المتوسط مساء اليوم الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل تخصص في كل محافظة سواءً للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأردنية أو حملة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية (عربية أو أجنبية).