"الإغاثة الدولية" تفتتح التوسعة الجديدة لمركز الخالدية الصحي في المفرق

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من جهتها قالت مديرة منظمة الإغاثة الدولية في الأردن، نيفيدتا مونجا " تلتزم لجنة الإنقاذ الدولية بدعم قطاع الصحة العامة في الأردن، حيث استفاد ما بقارب 120,000 شخص من خلال مشاريعنا الصحية منذ عام 2019. وبالشراكة مع وزارة الصحة وأصحاب المصلحة الآخرين، فإننا نعمل بلا كلل لمواصلة تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية. نسعى جاهدين لدعم القطاع الصحي لتقديم خدمات صحية أفضل لكل من الأردنيين واللاجئين في المملكة."يخدم مركز الخالدية الصحي الشامل منطقة يصل عدد سكانها الى نحو 60,000 شخص من اللاجئين الأردنيين والسوريين. ويقدم المركز العديد من الخدمات الصحية لحوالي 5500 مريض شهريًا.هذا واشاد مدير مديرية الصحة العامة في المفرق الدكتور فيصل مكاحلة بالشراكة الممتدة مع المنظمة حيث قال: "إننا نشيد بالتعاون لجنة الإغاثة الدولية مع مديرية الصحة العامة في المفرق، حيث نعتبر أن شراكتنا مع المنظمة واحدة من أكثر الشراكات الممتدة وذات فعالية.وأضاف المكاحلة "إن هذه التوسعة سترفع من سوية الخدمات المقدمة للمجتمع، وتخفيف العبء على الأقسام الأخرى في المركز، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الوعي الصحي والوقاية من الأمراض."منذ عام 2019، استفاد ما يقرب من 120,000 مريض أردني ولاجئ من المشاريع الصحية التي تنفذها لجنة الإغاثة الدولية في المجتمعات المستضيفة ومخيمي الأزرق والزعتري للاجئين. كما قامت لجنة الإغاثة الدولية بتدريب ما يقرب من 300 من كوادر وزارة الصحة لدعم الخدمات الصحية في المملكة وتوفير الأثاث والمعدات لـ 22 مركزًا صحيًا عامًا في المفرق والرمثا.هذا وصرح لؤي أبوسمور، منسق قطاع الصحة في منظمة الإغاثة الدولية قائلاً: "تظل لجنة الإغاثة الدولية ووزارة الصحة شريكين ثابتين. “الشراكة ما بين منظمة الإغاثة الدولية ووزارة الصحة هي شراكة طويلة الأمد. نحن منخرطون في العديد من الخطط الممتدة لسنوات لتعزيز الأنظمة الصحية في مرافق الصحة عامة وخصوصاً في المنطقة الشمالية من المملكة."خلال العام المقبل، وبدعم من الجهات المانحة الرئيسية ووزارة الصحة، ستعمل لجنة الإغاثة الدولية على إيجاد وتنفيذ أساليب مبتكرة للشراكات لتعزيز القدرات ودعم النظم الصحية الوطنية لتسهيل وتحسين الخدمات الصحية المقدمة.