الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإفتاء تصدر أكثر من 386 ألف فتوى العام الماضي

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الإفتاء تصدر أكثر من 386 ألف فتوى العام الماضي
أصدرت دائرة الإفتاء خلال أيام عملها العام الماضي 386033 فتوى بمعدل 1556.6 فتوى يومياً.
وقال الناطق الإعلامي بإسم الدائرة، الدكتور احمد الحراسيس، إن الفتاوي تضمنت: 27016 مقابلة شخصية بمعدل يومي 108.9مقابلة، و283892 سؤالا هاتفيا بمعدل 1144.7 اتصال يومي، و28180 سؤالا مكتوبا بواسطة الموقع الالكتروني بمعدل 113.6 سؤال يومي، و3660اضافة اعلان
رسالة قصيرة بمعدل يومي 14.8 رسالة، بالإضافة إلى 25347 فتوى طلاق غير واقع بمعدل 102.2 فتوى يوميا، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الواقع 13083 بمعدل 52.8 فتوى يومياً.
وأشار الحراسيس إلى مشاركة الدائرة بما يزيد على 50 حلقة تلفزيونية في برنامج " فاسألوا أهل الذكر"، وما يزيد على 300 حلقة إذاعية عبر مختلف الإذاعات، عدا المداخلات خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية.
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