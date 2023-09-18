الإقراض الزراعي: منح متضرري الحمى القلاعية تصل لـ 620 ألف دينار

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قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان، إن قيمة القروض الحسنة بدون فوائد التي منحتها المؤسسة لمربي الأبقار المتضررين من فيروس الحمى القلاعية لهذا العام بلغت 620 الف دينار استفاد منها 38 مزارعا متضررا حيث بلغ سقف القرض الواحد مبلغ 40 الفا.وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن المؤسسة تهدف من خلال هذه القروض المساهمة في إعادة تأهيل المزارع المتضررة من الوباء ولمساعدة المزارعين على إعادة تشغيل مزارعهم.ودعا المهندس الدوجان، مربـي الأبقار المتضررين الراغبين بالاستفادة من هذه القروض الى مراجعة الفروع التابعة لمناطقهم بالسرعة الممكنة لاستكمال إجراءات الحصول على القروض، لافتا الى ان الخطة الإقراضية لهذا العام قد شارفت على الانتهاء.يذكر أنه قد صدرت في الجريدة الرسمية، يوم امس الأحد، تعليمات نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية للعام الحالي.وأوضحت تشريعات النظام، أن قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية يشمل التعويض عن الأضرار والمخاطر والأمراض التي تلحق بالنباتات والحيوانات أيا كان نوعها، ويشكل الوزير لجنة أو أكثر فـي مديرية الزراعة المختصـة تسمى "لجنة الكشف على الأضرار"، تتولى مهام الكشف الحسي على المزرعة المتضررة من المخاطر الزراعية، وإعداد تقرير كشف فني وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية وتقديمه إلى مدير مديرية الزراعة المعنية، حيث يتولى مدير المديرية التثبت من تقارير لجان الكشف.(بترا)- رندا حتاملة