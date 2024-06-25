 
الثلاثاء 25 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإمارات تتضامن مع الأردن وتعزي في ضحايا حادث شاحنات مساعدات إغاثية إلى غزة

علما الأردن والامارات
علما الأردن والامارات

عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع الأردن وقدمت التعازي للمملكة في استشهاد وإصابة عدد من العسكريين في حادث تعرضت له شاحنات ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة.

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وعبّر وزير الخارجية الإماراتي،الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ، عن تضامن دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقدم - باسم دولة الإمارات التعازي للقيادة الأردنية في استشهاد وإصابة عدد من العسكريين في حادث تعرضت له شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة.
وأعرب ال نهيان عن خالص تعازيه إلى الحكومة الأردنية والشعب الأردني الشقيق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد الجهود الحثيثة والمستمرة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في سبيل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساعدة أهالي قطاع غزة على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة.


كما جدد تأكيد موقف دولة الإمارات بشأن أهمية بذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود التي تعمل على تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في القطاع عبر ممرات آمنة ودون عوائق.

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