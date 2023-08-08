الإيجابية هي الحل؟

د. محمود أبو فروة الرجبي

اضافة اعلان

تعرضت تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية الجديدة التي أقرت أخيرًا من قبل مجلس النواب لانتقادات كبيرة داخل الـمجتمع، بعضها نبع من تخوفات من استغلال القانون في كبح الحريات، وآخرون استندوا إلى قاعدة أن منصات التواصل الاجتماعي خلقت من أجل التعبير والفضفضة، وآخرون أشاروا إلى أن الأردن يمر الآن في مرحلة تجديد سياسي، وأننا مقبلون على مرحلة جديدة من العمل السياسي، والانفتاح عليه، وتشجيع الناس على الانضمام إلى الأحزاب، وهذا يتطلب مزيدًا من الحريات، وقد تؤدي بعض مواد القانون إلى نتائج عكسية على أرض الواقع.بعيدًا عن هذه التعديلات، لننظر إلى أصل الـمشكلة، فقد فرضت منصات التواصل الاجتماعي واقعًا جديدًا في العالم كله، وأدت إلى تغيير شكل الإعلام، وحولت كل إنسان إلى مرسل محتوى، وصانع له، وفتحت المجال على مصراعيه لكل شخص أن يبث، أو ينشر في أي وقت، ودون وجود تدريب مسبق على ماذا يقول؟ وكيف يقول؟ وما الحدود التي يجب ألا يتخطاها في صناعته، وبثه ونشره لهذا الـمحتوى.والحقيقة أن هذه الـمنصات لم تصنع صداعًا للمجتمعات العربية فقط، بل في العالم كله، وبدرجات متفاوتة، وهذا الصداع سببه أن الجميع لا يعرف حجم الـمحتوى الذي ينطلق من هذه الـمنصات، وكيف سينتشر، وقد يتحول شخص عادي، مغمور إلى إنسان شهير بكبسة زر، وقد يجد نفسه قادرًا على الوصول إلى مئات الآلاف، وربما الملايين، بسبب منشور صغير، لم يقصده ربما، وفجأةً يقع في تحد كبير، للبحث عما سيقوله لاحقًا، وأثناء ذلك، يبدأ بالحديث بشكل غير منطقي، فيتبنى – في بعض الأحيان- قضايا غير عادلة في الـمجتمع، أو فيها ظلم لفئة من الناس، فيتحول إلى أداة هدم بدلًا من أن يكون أداة بناء.قد لا يكون الأمر بهذه البساطة، ولكن، وللحقيقة، والتاريخ، أعطت منصات التواصل الاجتماعي الفرصة لكل إنسان كي يتحدث، وفي الوقت نفسه، لم يتم تدريب، أو تأهيل الناس في مجتمعاتنا على الحديث ضمن حدود، ووفقًا لمعطيات صحيحة، وهذا لا ينحصر في تلك الـمنصات، بل هو موجود بشكل أو بآخر في الواقع الحياتي اليومي.وفي واقعنا كثير من السلبية، وبعض الناس تعودوا على النقد بطريقة غير جيدة، دون دراسة الواقع، والـمعطيات، والبناء عليها، مما أدى في كثير من الأحيان إلى عدم القدرة على قراءة الواقع بشكل جيد، وإلى عدم إدراك الحدود التي يجب على الإنسان أن يتوقف عندها، فهل يجوز مثلًا لشخص أن يغضب لأنه تم إلقاء القبض على قريب له في تجارة مخدرات؟ وهل من الحصافة والعدل أن أدافع عن تاجر مخدرات؟ وما نوع التربية التي تجعل البعض يخرج في تظاهرة غضبًا بسبب سجن شخص عليه ستون قيدا مثلًا؟ أو شخص يملأ الإنترنت صراخًا ليل نهار، لأنه لم يتم تعيين أقربائه في مناصب معينة، والأولى أن يطالب بالـمزيد من العدالة والشفافية للجميع، وليس لأقربائه فقط، ومثل هذا الشخص يتحول إلى إيجابي وراض عن الواقع إذا أخذ – بغض النظر عن حقه في الأخذ- ثم يصبح معارضاً من الطراز الأول إذا حصل العكس، وبعيدًا عن التعميم فهناك من يستعمل هذه الـمنصات بشكل إيجابي، ويستفيد من ميزاتها العديدة، وهم كثر، ويجب عدم عقاب الأغلبية بجريرة أقلية تحاول تخريب الـمجتمع، وبصرف النظر عن الظروف التي أوصلتنا إلى هذه الـمرحلة لا بد من دراسة هذا الواقع، لنغير في أنفسنا، ووقتها قد نجد الحل.لا يمكن أن ندعو للحد من حرية التعبير أو الوقوف في وجهها، فهذا ليس من عمل أي إعلامي في مختلف أنحاء العالم، ولكننا نحتاج إلى الإيجابية في حياتنا، كي نعبر بشكل صحيح عما يختلج في صدورنا.الكلمة قد تتحول إلى نسمة رقيقة، أو قنبلة تنفجر في أي لحظة، لذلك، لذلك يجب أن نبحث عن جذور الـمشكلة في مجتمعاتنا، ولنكن صرحاء، حتى لو أغضب ذلك بعض الناس: نحن في بعض الأحيان لا نعرف حدودنا، وقد نغضب فجأةً، لأننا مثلًا لم ننجز معاملة حكومية ناقصة الأوراق، أو لأننا لم نتمكن من أكل حقوق الآخرين.هذا من جانب، ومن جانب آخر، وعندما يحصل ظلم للإنسان، فقد لا يعرف كيف يدافع عن نفسه، فيبدأ بالصراخ، وربما يصل إلى العنف، وإذا بدأ بالتعبير، يسيء إلى نفسه أولًا، وإلى الـمجتمع، ويوقع نفسه تحت طائلة القانون، وقد يتعرض بسبب ذلك إلى عواقب أكبر من الظلم الأكبر بمئات الـمرات.يجب أن تعي الحكومة أن هناك حلولاً كثيرة يجب أن تترافق مع بعضها لتقليل السلبية في الإنترنت، منها تحسين الوضع المعيشي للناس، وزيادة الشفافية في التعيينات، وتقديم الخدمات الحكومية، والعمل على إحداث نمو اقتصادي ملموس، وإزالة كل ما قد يسبب الظلم للمواطن، وتغيير طريقة تقديم المناهج في التعليم، لنصل إلى إنسان يعرف ما هي حقوقه، فيدافع عنها بشكل إيجابي، ويعرف حدوده فلا يتخطاها، فيتحول إلى مواطن حقيقي يدافع عن نفسه، وعن الوطن، ولا يثور من أجل مصلحة ضيقة، ولا يملأ سماء الإنترنت بسموم قاتلة قد تصنع فتنة.أمامنا الكثير كي نغيره في الـمجتمع، وفي انتظار ما ستؤول إليه الأحوال قريبًا مع القانون الجديد، ونأكل التغيير الإيجابي الذي يحصل بين الناس، ومن الحكومة، وكل أركان الدولة الأردنية لنصل إلى مجتمع متآلف متفق على تحقيق أهداف مشتركة تؤدي إلى رفعتنا وتقدمنا الدائم.