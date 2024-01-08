الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.. بصمات متميزة لخدمة القطاع الخيري

اضافة اعلان

حقق الاتحاد العام للجمعيات الخيرية نقلة نوعية للنهوض بواقع العمل الخيري والإنساني حتى أصبح نموذجا يحتذى به كمؤسسة وطنية تعمل وتنجز لخدمة المصلحة العامــة.فكان العام 2023 حافلا بالتميز والعطاء والإنجاز في مسيرة الاتحاد من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات والأنشطة الهادفــة التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز جهوده الإغاثية لتقديم الدعم والمساندة لمن هم بحاجة محليا وخارجيا.وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات إن الاتحاد العام يعمل انسجاما مع التوجيهات الملكية لترسيخ نهج التشاركية مع مختلف المؤسسات والمنظمات والجهات لتعزيز التنمية عبر توظيف إمكاناتــه ومواصلة جهوده للارتقاء بالخدمات التي يقدمها للفئات والشرائح المستهدفة، مبينا أن الاتحاد العام قدم خدمات إنسانية جليلة ورائدة حيث ساهمت مشاريعه التنموية في توفير فرص العمل للتخفيف من الفقر والبطالــة، كما أضفت هذه الأعمال الإنسانية أثرا طيبا على أهمية احترام المواطن وصون كرامته.وأشار عضيبات إلى أن الاتحاد العام يحرص على تعزيز دور الجمعيات لإحداث التنمية وإشراكها في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الاتحادات وتوجيهها لتقديم دراسات ومشاريع لتعزيز آليات عملها بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي، مبينا أنه تم تسليم مراكز الأمل للتربية الخاصــة لتديرها الجمعيات الخيرية، كما تم تنفيذ العديد من المشاريع في قطاعات التنمية المختلفة كصناديق الائتمان والمشاريع الإنتاجية وتمكين المرأة والشباب والحماية الاجتماعية والقرش الخيري والكراسي المتحركة وحملات رمضان والأدوات الطبية المساندة وتقديم المساعدات للاجئين والصحة الإنجابية والرعاية الوالدية.وأوضح أن الاتحاد قدم خلال العام الماضي الدعم لخمس جمعيات بعد تقديمها مقترحات المشاريع التي ترتكز في أهدافها على التمكين للمرأة وتعزيز قدراتها بما يعود بالنفع والفائدة عليها وعلى أسرتها بالنفع والفائدة، كما تم تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة في مركز الأمل للتربية الخاصة بالمفرق بهدف التمكين الاقتصادي للنساء والشباب من كلا الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة.وأضاف عضيبات أن اليانصيب الخيري شهد تطورا تمثل بإصدار نظام جديد يمكن الاتحاد العام من إصدار أنواع أخرى من اليانصيب، وبخاصة الكشط الإلكتروني بهدف زيادة وتحسين إيرادات الاتحاد في ظل الزيادات بأعداد الجمعيات الخيرية المسجلة والحد من الفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة للأفراد والمجتمعات.وأشار إلى أن الاتحاد وإيمانا بأهمية دور الإعلام أطلق موقعه الإلكتروني الرسمي لإبراز رسالة وأهداف الاتحاد والاتحادات في المحافظات والمشاريع التي نفذها وينفذها وتسهيل آليات التواصل وإطلاع المجتمع والجمعيات على الإعلانات والأخبار أولا بأول.وبين عضيبات أن الاتحاد وانسجاما مع التوجيهات الملكية قدم مبلغ 20 ألف دينار لدعم الأهل والأشقاء في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاتحاد وبجهود هيئته الإداريــة سيواصل مسيرته لتحقيق التميز والإنجاز وتقديم خدمات جليلة ورائدة والمضي في رسالته الهادفة لتقديم العون والمساعدة للشرائح والفئات الفقيرة والمحتاجة على امتداد مساحات الوطن.برامج المسؤولية الاجتماعيــة:إن برامج المسؤولية الاجتماعية وضعت الاتحاد العام على خارطة العمل الاجتماعي في المملكة وخلقت له مكانة نتيجة لنوعية المساعدات والبرامج والمشاريع الإنتاجية التي لا تقل أهمية عن تقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء، بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد في الخطط الوطنية للقطاعات المختلفة ودعم المبادرات التي ساهمت في تحقيق التنمية.كما انضم الاتحاد لتقديم الدعم والمساندة للحملة التي نفذتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في العديد من الأزمات والتي كان الأثر الكبير في دعم ومساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة وفلسطين والتخفيف من معاناتهم وحاجتهم للمواد الأساسية والغذائية والطبية.مجال العمل التطوعي ودعم الاتحادات والجمعيات والمشاريع:تمكن الاتحاد من وضع بصماته من خلال حرصه على دعم اتحادات الجمعيات في المحافظات ومشاريع الجمعيات من أجل أن تقوم برسالتها وتساهم في التأهيل والتدريب والتشغيل وتحقق التنمية المستدامة بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي، حيث تم توزيع الدعم على الاتحادات ضمن أسس عادلة وللمشاريع النوعية التي لها تماس مباشر لاحتياجات المجتمع المحلي وحياة المواطنين اليومية.كما قدم الاتحاد الدعم لخمس جمعيات خيرية بواقع خمسة آلاف لكل جمعية؛ وهي جمعية نشميات الأردن الخيرية التي ترأسها النائب الأسبق الدكتورة ردينة العطي لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للنساء "من أجلك أنت نحن نعمل في محافظة الزرقاء" وجمعية سيدات بصمة الخير الخيرية التي ترأسها بثينة الزعبي لتنفيذ مشروع "معا نستطيع" لتشغيل المرأة ذاتيا في مدينة السلط وجمعية الأسر التنموية التي ترأسها ميسر السعدي لتنفيذ مشروع تدريب وتأهيل السيدات بالمهن الفندقية و"مشروع ازدهار" وجمعية تدريب وتأهيل المرأة الأردنية الخيرية التي ترأسها منيفة الجازي لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي لسيدات البادية الجنوبية وجمعية النشمية لتنمية المرأة والطفل الخيريــة لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للنساء في محافظة جرش.كما نفذ الاتحاد العام مشروع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة بالمفرق بالتعاون مع منظمة الخبرة الفرنسية وبدعم من الاتحاد الأوروبي وإدارته الجمعية الأردنية لرعاية الأرام، حيث ساهم في إفادة عدد من الأفراد الشباب والفتيات والأسر الأقل حظا من خلال تأهيلهم بعدد من الخبرات والمهارات الشاملة لبعض المهن لتمكينهم من تأسيس مشاريعهم الصغيرة التي تمكنهم اقتصاديا ورفد سوق العمل بهذه الكفاءات، بالإضافة إلى أن المشروع ساهم في إجراء صيانة شاملة لمركز الأمل للتربية الخاصة في محافظة المفرق.كما تم إطلاق مشروع وطني جديد يكون له آثار ملموسة للتخفيف من حدة الفقر في مجتمعنا الأردني وهو الصندوق الوطني للعمل الخيري، بحيث يرد لهذا الصندوق مبلغ مليون دينار سنوي كحد أدنى قابل للزيادة توزع على الأسر الأقل حظا والأكثر احتياجا، وسيتم تطوير فكرته بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية حتى تكون الأمور بأعلى درجة من الشفافية والنزاهة ونضمن أن أموال هذا الصندوق تذهب بصورة مباشرة إلى الفئات المحتاجة.كما خصص الاتحاد العام مبلغ 150 ألف دينار بواقع 12 ألفا و500 دينار لكل اتحاد من اتحادات المحافظات لمساعدتهم في تحمل جزء من التزاماتهم المترتبة عليهم وصرف مكافأة مالية مقطوعة لجميع موظفي الاتحاد؛ بما فيهم العاملين في اليانصيب الخيري تشجيعا لهم لبذل أقصى جهد ممكن لتمكين الاتحاد من إحداث النقلة النوعية المتوقعة.صيانة مبنى الاتحاد:عمل الاتحاد على إعادة تأهيل مبنى الاتحاد العام داخليا وخارجيا لتحقيق نقلة نوعية لتكون هذه المباني حديثة ومتطورة وبأسلوب عالمي نموذجي وضمن مواصفات معمارية هندسية تراثية تتلاءم مع منطقة اللويبدة التي يوجد بها والتي يغلب عليها الطابع التراثي القديم حيث بلغت التكلفة التقديرية الإجمالية لهذه الأعمال 150 ألف دينار شاملة الأعمال المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية و تأهيل المبنى توزعت ما بين 70 ألف دينار للصيانة داخل المبنى سابقا وصيانة حالية من قبل الأشغال العامة بكلفة 40 ألف دينار والباقي صيانة خارجية للأسوار، حيث ارتكزت هذه الأعمال على تحقيق رسالة وأهداف الاتحاد العام الخيرية والإنسانية والتطوعية من خلال تصميم المبنى يعكس الصورة الحضارية لجمالية المنطقة وتليق بهذه المؤسسة الوطنية ويكون صديقا للبيئة ومزود بمصعد كهربائي لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بين المباني ويراعي أوضاعهم وظروفهم من باب المسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الفئات وخصوصا أن مبنى الاتحاد العام لم يتم إجراء أية أعمال للصيانة له منذ تأسيسه.صيانة مراكز الأمل للتربية الخاصة:حرص الاتحاد على وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير الخدمات في مراكز الأمل لدمج الفئات المستفيدة منها بالمؤسسات التعليمية والمجتمع للإسهام في تطوير قدراتهم ومهاراتهم ولما له من انعكاسات إيجابية عليهم في حياتهم.حيث تم إجراء أعمال صيانة لعدد من مراكز الأمل التي تديرها جمعيات خيرية في عجلون (قضاء صخره) والعقبة والمفرق.كما وقع الاتحاد العام العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات ومنظمات منها جمعية قديس اليوم الأخير (LDSC) للمساهمة في إجراء الأعمال التطويرية والصيانة والتأهيل لمراكز الأمل والتي آخرها في صخرة.إطلاق اليانصيب الإلكتروني والكشط:الاتحاد العام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري دون أن يرصد له في موازنة الدولة الأردنية أية مخصصات مهما كان نوعها حيث ساهم اليانصيب بتمكين الاتحاد من تنفيذ العديد من المشاريع الوطنية الرائدة منها مركز الحسين للسرطان وبيت الدفن الإسلامي ومراكز الأمل للتربية الخاصة المنتشرة في كافة محافظات المملكة والمشاريع الاستثمارية للاتحاد واتحادات المحافظات بالإضافة إلى المشاريع التي قدمها الاتحاد من خلال إيرادات اليانصيب الخيري ودعمه بمبالغ كبيرة تقدر بالملايين لاتحادات وجمعيات المحافظات لتمكينها من إدارة رسالتها النبيلة في العمل الخيري.كما احتفل الاتحاد العام للجمعيات الخيرية باليوبيل الذهبي لليانصيب الخيري الأردني ومرور خمسون عاما على إصداره حيث جاء الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد القائد الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد:اطلق الاتحاد العام الموقع الإلكتروني الرسمي الذي تم تصميمه وفق المعايير التكنولوجية الحديثة لمتابعة أخبار الاتحاد العام واليانصيب الخيري بكل شفافية ووضوح بالإضافة إلى إبراز الإنجازات التي تحققها العديد من المؤسسات حيث سيكون الموقع الإلكتروني مساندا لهذه المؤسسات بشكل عام وللاتحاد العام بشكل خاص كما يضع كافة المعلومات والخدمات بكل يسر وسهولة بين يدي متصفحيه بما فيها متابعة أخبار الاتحاد واليانصيب الخيري والاطلاع على أحدث الأنشطة والمستجدات بالإضافة إلى أهداف ورسالة الاتحاد والشركاء والداعمين والمشاريع التي نفذت وستنفذ فيما بعد.